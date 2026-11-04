Водопостачання у Києві частково відновили: що відомо та де знайти бювети
- У Києві станом на ранок 4 листопада частково відновили водопостачання.
- Фахівці працювали над відновленням подачі води протягом усієї ночі.
У Києві станом на ранок 4 листопада частково відновили подання води після перебоїв, спричинених знеструмленням об’єктів водопровідної інфраструктури.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).
Водопостачання Києва 4 листопада: що відомо
За інформацією КМДА, фахівці безперервно працювали протягом усієї ночі, щоб відновити подання води до осель киян. Наразі водопостачання частково відновлено, однак у деяких районах столиці вода ще відсутня.
Комунальники продовжують роботи з підвищення тиску у водопровідній мережі.
У районах Києва, де водопостачання ще не відновлено, з 8:00 бюветні комплекси підключатимуть до генераторів, щоб мешканці могли набрати воду.
Знайти найближчий бювет із можливістю підключення до генератора можна на інтерактивній карті КП Київводфонд. Карта актуалізована станом на 4 листопада 2026 року.
Крім того, інформацію про бювети, які підключають до генераторів, публікують на офіційних інформаційних ресурсах районних державних адміністрацій Києва.
Нагадаємо, що 3 листопада у Києві попередили про можливі перебої з водопостачанням через знеструмлення основних об’єктів Київводоканалу внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру.
У КМДА пояснювали, що навіть після відновлення електропостачання для запуску обладнання, наповнення водопровідних мереж і стабілізації тиску потрібен додатковий час.