У Києві станом на ранок 4 листопада частково відновили подання води після перебоїв, спричинених знеструмленням об’єктів водопровідної інфраструктури.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Водопостачання Києва 4 листопада: що відомо

За інформацією КМДА, фахівці безперервно працювали протягом усієї ночі, щоб відновити подання води до осель киян. Наразі водопостачання частково відновлено, однак у деяких районах столиці вода ще відсутня.

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Комунальники продовжують роботи з підвищення тиску у водопровідній мережі.

У районах Києва, де водопостачання ще не відновлено, з 8:00 бюветні комплекси підключатимуть до генераторів, щоб мешканці могли набрати воду.

Знайти найближчий бювет із можливістю підключення до генератора можна на інтерактивній карті КП Київводфонд. Карта актуалізована станом на 4 листопада 2026 року.

Крім того, інформацію про бювети, які підключають до генераторів, публікують на офіційних інформаційних ресурсах районних державних адміністрацій Києва.

Нагадаємо, що 3 листопада у Києві попередили про можливі перебої з водопостачанням через знеструмлення основних об’єктів Київводоканалу внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру.

У КМДА пояснювали, що навіть після відновлення електропостачання для запуску обладнання, наповнення водопровідних мереж і стабілізації тиску потрібен додатковий час.

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