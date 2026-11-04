Есть сильный контракт — Зеленский о закупке ракет PAC-2 у Германии на два года
- Украина договорилась с Германией о долгосрочной закупке ракет для усиления противовоздушной обороны.
- Президент Владимир Зеленский во время встречи с Борисом Писториусом поднял вопрос ускорения поставок на фоне постоянных российских атак.
- Стороны также обсудили дополнительные возможности укрепления украинской ПВО и обеспечения Воздушных сил необходимым вооружением.
Украина заключила контракт на закупку ракет PAC-2 немецкого производства на следующие два года. Киев работает над ускорением их поставки для усиления противовоздушной обороны.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом.
Украина стремится ускорить поставки ракет PAC-2
По словам Зеленского, в ходе переговоров с Писториусом он проинформировал немецкую сторону о последствиях ежедневных атак на критическую инфраструктуру Украины, в частности энергетические объекты.
Президент подчеркнул, что особенно сложной остается ситуация с защитой от баллистических ракет из-за хронического дефицита перехватчиков для систем Patriot.
В то же время у Украины уже есть договоренности по закупке ракет PAC-2 у Германии на ближайшие два года.
— У нас сильный контракт на закупку ракет PAC-2 немецкого производства на следующие два года. Работаем над тем, чтобы ускорить поставки. Это значительно помогло бы украинцам пройти эту зиму, — заявил Зеленский.
Глава государства отметил, что во время встречи стороны обсудили возможности ускорения поставок. При этом соответствующие решения должны дополнительно проработать украинская и немецкая команды.
Кроме ракет PAC-2, переговоры касались систем противовоздушной обороны IRIS-T и боеприпасов для истребителей F-16.
Зеленский поблагодарил Бориса Писториуса, канцлера Германии Фридриха Мерца и немецкое правительство за поддержку Украины, отметив важность дальнейшего укрепления украинской ПВО.