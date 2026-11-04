Украина заключила контракт на закупку ракет PAC-2 немецкого производства на следующие два года. Киев работает над ускорением их поставки для усиления противовоздушной обороны.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Украина стремится ускорить поставки ракет PAC-2

По словам Зеленского, в ходе переговоров с Писториусом он проинформировал немецкую сторону о последствиях ежедневных атак на критическую инфраструктуру Украины, в частности энергетические объекты.

Сейчас смотрят

Президент подчеркнул, что особенно сложной остается ситуация с защитой от баллистических ракет из-за хронического дефицита перехватчиков для систем Patriot.

В то же время у Украины уже есть договоренности по закупке ракет PAC-2 у Германии на ближайшие два года.

— У нас сильный контракт на закупку ракет PAC-2 немецкого производства на следующие два года. Работаем над тем, чтобы ускорить поставки. Это значительно помогло бы украинцам пройти эту зиму, — заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что во время встречи стороны обсудили возможности ускорения поставок. При этом соответствующие решения должны дополнительно проработать украинская и немецкая команды.

Кроме ракет PAC-2, переговоры касались систем противовоздушной обороны IRIS-T и боеприпасов для истребителей F-16.

Зеленский поблагодарил Бориса Писториуса, канцлера Германии Фридриха Мерца и немецкое правительство за поддержку Украины, отметив важность дальнейшего укрепления украинской ПВО.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.