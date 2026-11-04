Президент Владимир Зеленский заявил о достигнутых с международными партнерами договоренностях относительно новых пакетов помощи для энергетического сектора страны.

Об этом глава государства сообщил в среду, 4 ноября, по итогам селекторного совещания.

Зеленский о ситуации в энергетике Украины

По словам президента, сейчас самая тяжелая ситуация сложилась в Киеве. Жители столицы и предприятия вынуждены часами оставаться без электроэнергии и водоснабжения.

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Сложной остается ситуация в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой и Донецкой областях. Отключения электроэнергии продолжаются и в южных регионах страны.

— Но, как бы сложно ни было, во всем государстве должна быть максимально оперативная и полноценная работа государственных структур, областных и местных властей, каждой компании, которые обеспечивают людей электричеством, теплом и водой, независимо от формы собственности таких компаний, – подчеркнул Зеленский.

Он обратил внимание на взаимодействие с отдельными энергетическими компаниями, которые задерживают восстановительные работы после российских атак.

— Поручил правительству и правоохранителям сегодня до конца дня представить соответствующий перечень мер, которые обеспечат полноценное сотрудничество с теми компаниями, которые на сегодняшний день отстают в ремонтах и восстановлении, – отметил глава государства.

Президент объяснил, что из-за повторных российских атак и воздушных тревог восстановительные работы требуют значительно больше времени.

Необходимые резервы оборудования уже сформированы, после каждого российского удара должны проводиться работы по восстановлению поврежденных объектов.

Напомним, первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов сообщил, что украинские атомные электростанции были вынуждены снизить мощность производства электроэнергии из-за масштабных и систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Возвращение АЭС к номинальным показателям генерации будет происходить постепенно.

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