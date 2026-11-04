Україна уклала контракт на закупівлю ракет PAC-2 німецького виробництва на наступні два роки. Наразі Київ працює над прискоренням їх постачання для посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Україна прагне прискорити постачання ракет PAC-2

За словами Зеленського, під час переговорів із Пісторіусом він поінформував німецьку сторону про наслідки щоденних російських атак на критичну інфраструктуру України, зокрема енергетичні об’єкти.

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Президент наголосив, що особливо складною залишається ситуація із захистом від балістичних ракет через хронічний дефіцит перехоплювачів для систем Patriot.

Водночас Україна вже має домовленості щодо закупівлі ракет PAC-2 у Німеччини на найближчі два роки.

— У нас є сильний контракт на закупівлю ракет PAC-2 німецького виробництва на наступні два роки. Працюємо над тим, щоб прискорити постачання. Це значно допомогло б українцям пройти цю зиму, — заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що під час зустрічі сторони обговорили можливості пришвидшення постачань. Відповідні рішення мають додатково опрацювати українська та німецька команди.

Окрім ракет PAC-2, переговори стосувалися систем протиповітряної оборони IRIS-T та боєприпасів для винищувачів F-16.

Зеленський подякував Борису Пісторіусу, канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу та німецькому уряду за підтримку України, наголосивши на важливості подальшого зміцнення української ППО.

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