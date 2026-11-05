Во время военного положения в Украине продолжают восстанавливать поврежденное жилье, строить новые объекты и ремонтировать квартиры. Однако проведение таких работ связано не только с соблюдением строительных норм, но и с безопасностью людей. Особенно это касается периодов, когда объявляют воздушную тревогу.

У жителей возникают вопросы: должны ли строители останавливать работу во время сигнала опасности, можно ли продолжать ремонт в квартире и существует ли отдельный запрет на использование шумного оборудования.

Кабинет Министров ввел новые правила реагирования на воздушные угрозы. Они предусматривают разные условия работы предприятий в зависимости от уровня опасности и требования по обеспечению доступа работников к укрытиям. Кроме того, в Украине действуют отдельные ограничения по уровню шума во время ремонтных работ. А в столице предусмотрены также дополнительные правила для строительных площадок.

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Факты ICTV выяснили, действует ли запрет на проведение ремонтных работ во время воздушной тревоги, какие ограничения установлены в Украине и что нужно знать работникам и владельцам жилья.

Разрешено ли проводить ремонтные работы во время воздушной тревоги

В сентябре 2026 года Кабмин принял постановление № 1092 Некоторые вопросы оптимизации защиты населения и реагирования на угрозы средств воздушного нападения. Документ предусматривает разделение сигналов воздушной тревоги в зависимости от уровня угрозы.

В частности, определены два уровня:

желтый — угроза атаки дронов;

красный — ракетная или ракетно-дроновая угроза, а также массированная атака дронов.

При желтом уровне предприятия могут продолжать работу при условии, что для работников и посетителей обеспечен доступ к защитным сооружениям, временным или постоянным укрытиям либо безопасным пространствам. Если такого места нет, предприятие может временно работать по согласованию с трудовым коллективом, пока не будут созданы необходимые условия безопасности.

После изменений, внесенных постановлением Кабмина № 1128 от 15 сентября 2026 года, предусмотрена также возможность обустройства безопасного пространства непосредственно в здании. Это наиболее защищенная зона помещения, которая должна снижать риск поражения работников и посетителей.

Предприятия обязаны информировать людей о наличии укрытия или безопасного пространства. На входах должны размещаться соответствующие информационные таблички. Кроме того, руководство должно определить порядок действий персонала после объявления воздушной тревоги и обеспечить доведение сигнала до работников и посетителей.

Что происходит при красном уровне угрозы

Красный уровень означает значительно более высокую опасность. Представляя новые правила, правительство подчеркнуло, что при таком уровне работы должны останавливаться, а люди — переходить в укрытия.

Соответствующие требования по перемещению работников в защитные сооружения предусмотрены также отдельными отраслевыми порядками. Например, постановление № 1158 устанавливает, что руководители субъектов хозяйствования в сфере здравоохранения должны своевременно оповестить работников и организовать их перемещение в укрытие. Если его нет, людей направляют в ближайшее укрытие или помещение с наименьшим риском поражения.

Кабмин дал предпринимателям дополнительное время на обустройство укрытий

Отдельный вопрос — подготовка предприятий к работе во время воздушных тревог. Согласно требованиям постановления № 1092, предприятия, у которых нет укрытий или безопасных пространств, получили трехмесячный переходный период. Он истекает 4 декабря 2026 года.

Еще одно важное изменение касается расположения укрытий. Предпринимателям необязательно обустраивать защитное сооружение непосредственно на собственной территории. Они смогут пользоваться ближайшим укрытием при условии, что в нем достаточно места, а работники и посетители знают, где оно находится.

Когда можно проводить ремонтные работы в Украине: что говорит закон о шуме

Отдельно от правил безопасности во время воздушных тревог в Украине действуют ограничения по уровню шума. Они касаются ремонта квартир, жилых домов и других помещений.

Согласно статье 32 закона № 2573-IX, ремонтные работы, сопровождающиеся шумом, имеют временные ограничения.

В частности, в рабочие дни шумный ремонт запрещено проводить с 21:00 до 08:00. В праздничные и нерабочие дни такие работы запрещены в течение всех суток.

Закон предусматривает исключение: в праздничные и нерабочие дни ремонт можно проводить с согласия жителей всех прилегающих квартир. Собственник или арендатор помещения, в котором планируется ремонт, обязан сообщить жителям соседних квартир о начале работ.

Также шум от строительных работ не должен превышать государственные медико-санитарные нормативы в любое время суток.

Какие правила проведения ремонтных работ действуют в Киеве

В столице действуют дополнительные ограничения по уровню шума. Они предусмотрены Правилами благоустройства города Киева, утвержденными решением Киевского городского совета № 1051/1051.

Согласно этим правилам, ремонтные работы, сопровождающиеся шумом, запрещено проводить:

в рабочие дни — с 19:00 до 08:00;

в праздничные и нерабочие дни — круглосуточно.

Для проведения ремонтных и строительных работ в жилых домах, квартирах и нежилых помещениях, расположенных в жилых домах, необходимо согласовать с жителями прилегающих домов время начала и завершения работ.

Исполнитель ремонта также должен сообщить жителям соседних квартир о начале работ.

Можно ли делать ремонт во время войны в Киеве

В столице есть еще одно отдельное правило, которое непосредственно касается строительных площадок.

31 августа 2022 года Киевский городской совет сообщил, что Совет обороны города Киева принял решение останавливать все работы на строительных площадках во время воздушных тревог. Оно вступило в силу 1 сентября 2022 года.

Решение приняли по двум причинам: необходимо предоставить строителям возможность перейти в укрытие, а также снизить психологическую нагрузку на жителей, которых могут пугать громкие звуки со стройплощадок во время тревоги.

Можно ли проводить ремонтные работы в квартире во время воздушной тревоги

Введение военного положения не означает, что украинцам запрещено ремонтировать собственное жилье. Люди могут восстанавливать квартиры и дома, в том числе поврежденные в результате российских обстрелов.

Однако во время выполнения работ необходимо учитывать несколько требований:

соблюдать установленные часы тишины;

не превышать допустимые санитарные нормы шума;

сообщать соседям о начале ремонта;

учитывать дополнительные местные правила, если они действуют в соответствующем населенном пункте;

во время воздушной тревоги заботиться о безопасности работников и жителей и выполнять требования по переходу в укрытие, применимые к конкретному объекту и виду деятельности.

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