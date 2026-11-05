Під час воєнного стану в Україні продовжують відновлювати пошкоджене житло, будувати нові об’єкти та ремонтувати квартири. Однак проведення таких робіт пов’язане не лише з дотриманням будівельних норм, а й із безпекою людей. Особливо це стосується періодів, коли оголошують повітряну тривогу.

У мешканців виникають питання, чи повинні будівельники зупиняти роботу під час сигналу небезпеки, чи можна продовжувати ремонт у квартирі та чи є окрема заборона на використання шумного обладнання.

Кабінет Міністрів запровадив нові правила реагування на повітряні загрози. Вони передбачають різні умови роботи підприємств залежно від рівня небезпеки та вимоги щодо доступу працівників до укриттів. Крім того, в Україні діють окремі обмеження щодо шуму під час ремонтних робіт. А у столиці передбачені також додаткові правила для будівельних майданчиків.

Зараз дивляться

Факти ICTV з’ясували, чи діє заборона на проведення ремонтних робіт під час повітряної тривоги, які обмеження діють в Україні та що потрібно знати працівникам та власникам житла.

Чи дозволено проводити ремонтні роботи під час повітряної тривоги

У вересні 2026 року Кабмін ухвалив постанову № 1092 Деякі питання оптимізації захисту населення та реагування на загрози засобів повітряного нападу. Документ передбачає поділ сигналів повітряної тривоги залежно від рівня загрози.

Зокрема, визначено два рівні:

жовтий — загроза атаки дронів;

червоний — ракетна або ракетно-дронова загроза, а також масована дронова загроза.

За жовтого рівня підприємства можуть продовжувати роботу за умови, що для працівників і відвідувачів забезпечено доступ до захисних споруд, тимчасових або постійних укриттів чи безпечних просторів. Якщо такого місця немає, підприємство може тимчасово працювати за погодженням із трудовим колективом, поки облаштовує необхідні умови безпеки.

Після змін, внесених постановою Кабміну № 1128 від 15 вересня 2026 року, передбачено також можливість облаштування безпечного простору безпосередньо в будівлі. Це найбільш захищена зона приміщення, яка має зменшувати ризик ураження працівників та відвідувачів.

Підприємства зобов’язані інформувати людей про наявність укриття або безпечного простору. На входах мають розміщувати відповідні інформаційні таблички. Також керівництво повинно визначити порядок дій персоналу після оголошення повітряної тривоги та забезпечити доведення сигналу до працівників і відвідувачів.

Що відбувається під час червоного рівня загрози

Червоний рівень означає значно вищу небезпеку. Уряд під час представлення нових правил наголосив, що за такого рівня роботи мають зупинятися, а люди повинні переходити до укриттів.

Відповідні вимоги щодо переміщення працівників до захисних споруд передбачені також окремими галузевими порядками. Наприклад, постанова № 1158 встановлює, що керівники суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я повинні своєчасно оповістити працівників та організувати їхнє переміщення до укриття. Якщо його немає, людей спрямовують до найближчого укриття або приміщення з найменшим ризиком ураження.

Кабмін дав підприємцям додатковий час на облаштування укриттів

Окреме питання — підготовка підприємств до роботи під час повітряних тривог. За вимогами постанови № 1092, підприємства, які не мають укриттів або безпечних просторів, отримали тримісячний перехідний період. Він спливає 4 грудня 2026 року.

Ще одна важлива зміна стосується розташування укриттів. Підприємцям не обов’язково облаштовувати захисну споруду безпосередньо на власній території. Вони зможуть користуватися найближчим укриттям за умови, що воно має достатню місткість, а працівники та відвідувачі знають, де воно розташоване.

Коли можна проводити ремонтні роботи в Україні: що говорить закон про шум

Окремо від правил безпеки під час повітряних тривог в Україні діють обмеження щодо шуму. Вони стосуються ремонту квартир, житлових будинків та інших приміщень.

Відповідно до статті 32 закону № 2573-IX, ремонтні роботи, які супроводжуються шумом, мають часові обмеження.

Зокрема, у робочі дні шумний ремонт заборонено проводити з 21:00 до 08:00. У святкові та неробочі дні такі роботи заборонені протягом усієї доби.

Закон передбачає виняток: у святкові та неробочі дні ремонт можна проводити за згодою мешканців усіх прилеглих квартир. Власник або орендар приміщення, де планують ремонт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок робіт.

Також шум від будівельних робіт не повинен перевищувати державних медико-санітарних нормативів у будь-який період доби.

Які правила проведення ремонтних робіт діють у Києві

У столиці діють додаткові обмеження щодо шуму. Вони передбачені Правилами благоустрою міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ради № 1051/1051.

Згідно з цими правилами, ремонтні роботи, які супроводжуються шумом, заборонено проводити:

у робочі дні — з 19:00 до 08:00;

у святкові та неробочі дні — цілодобово.

Для проведення ремонтних і будівельних робіт у житлових будинках, квартирах та нежитлових приміщеннях, розташованих у житлових будинках, потрібно погодити з мешканцями прилеглих будинків час початку та завершення робіт.

Виконавець ремонту також повинен повідомити мешканців прилеглих квартир про початок робіт.

Чи можна робити ремонт під час війни у Києві

У столиці є ще одне окреме правило, яке стосується безпосередньо будівельних майданчиків.

31 серпня 2022 року Київська міська рада повідомила, що Рада оборони міста Києва ухвалила рішення припиняти всі роботи на будівельних майданчиках під час повітряних тривог. Воно почало діяти з 1 вересня 2022 року.

Рішення ухвалили з двох причин: необхідно надати будівельникам можливість перейти в укриття, а також зменшити психологічне навантаження на мешканців, яких можуть лякати гучні звуки з будмайданчиків під час тривоги.

Чи можна проводити ремонтні роботи у квартирі під час повітряної тривоги

Запровадження воєнного стану не означає, що українцям заборонено ремонтувати власне житло. Люди можуть відновлювати квартири та будинки, зокрема пошкоджені внаслідок російських обстрілів.

Однак під час виконання робіт потрібно враховувати кілька вимог:

дотримуватися встановлених годин тиші;

не перевищувати допустимі санітарні норми шуму;

повідомляти сусідів про початок ремонту;

враховувати додаткові місцеві правила, якщо вони діють у відповідному населеному пункті;

під час повітряної тривоги дбати про безпеку працівників і мешканців та виконувати вимоги щодо переходу до укриття, які застосовуються до конкретного об’єкта й виду діяльності.

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