За підсумками четвертого раунду міжурядових українсько-словацьких консультацій досягнуто домовленостей про надання Україні нових пакетів фінансування, енергетичного обладнання та спецтехніки. Підтримка спрямована на зміцнення української стійкості в умовах щоденних російських атак.

Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький на спільній пресконференції зі словацьким колегою Робертом Фіцо, яка відбулася у Львові.

Словаччина виділить Україні нові пакети допомоги

Під час перемовин уряд Словаччини оголосив про передавання чергового пакету підтримки для енергетичного та транспортного секторів України. На ці гроші планують закупити 54 генераторів, які вже до кінця місяця доставлять в Україну.

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— Закуплені на ці кошти генератори вже до кінця цього місяця будуть доставлені в Україну і підуть на забезпечення енергетичної стійкості в наших регіонах, особливо це стосується прифронтових областей, — наголосив Корецький.

Словаччина ухвалила рішення передати три тепловози для потреб АТ Укрзалізниця. Глава українського уряду підкреслив критичну важливість цієї допомоги, адже ворог щодня атакує цивільну та транспортну інфраструктуру.

Фінансування укриттів та медицини

Окрім енергетичного та транспортного напрямків, Братислава спрямує фінансові ресурси на безпековий та соціальний сектори. Зокрема, € 300 тис. передадуть на фінансування укриттів, а €200 тис. спрямують на придбання медичного обладнання для українських лікарень.

— Словаччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та наш рух до Європейського Союзу. Нам важливо чути сильний голос солідарності в цих надскладних умовах, особливо чути голос солідарності сусідів, — підсумував Корецький.

Підписані двосторонні документи

Наприкінці зустрічі урядові делегації скріпили підписами низку двосторонніх документів. Зокрема, вони підписали спільне комюніке за результатами четвертого раунду консультацій урядів України та Словаччини.

Крім цього, вони погодили угоду про створення двомовної українсько-англійської гімназії на території Словаччини та двомовної словацько-англійської гімназії в Україні.

Сторони також підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сферах розвитку людських ресурсів, освіти, досліджень та науки для ядерної галузі між освітніми відомствами обох країн.

Як зазначається, Корецький і Фіцо затвердили лист про наміри щодо співпраці у сфері модернізації прикордонної інфраструктури та запровадження системи єЧерга.

Фото: Сергій Корецький

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