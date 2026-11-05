У п’ятницю, 6 листопада, у частині областей України будуть застосовуватись заходи з обмеження споживання електроенергії.

Графіки відключення світла 6 листопада: що відомо

Як повідомили в Укренерго, причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти України.

Графіки обмеження потужності для промисловості будуть діяти з 00:00 до 23:59.

Зараз дивляться

Графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 2,5 до 4 черг запровадять з 00:00 – 23:59.

– Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні, – зауважили в Укренерго.

Нагадаємо, Укренерго та словацький оператор системи передачі SEPS працюють над відновленням договору про аварійну взаємодопомогу.

Відновлення дії договору дозволить операторам систем передачі оперативно надавати один одному допомогу у разі виникнення аварійних ситуацій в енергосистемах.

Для України цей механізм має особливе значення в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.