Сегодня, 5 ноября, по команде Укрэнерго в ряде районов правого берега Киева применены экстренные отключения света.

Об этом сообщает ДТЭК.

Выключение света в Киеве

В частности, экстренные отключения света затронули часть Святошинского, Шевченковского и Подольского районов города.

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В ДТЭК отмечают, что во время экстренных отключений графики не действуют.

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