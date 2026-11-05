Марта Бондаренко, редактор ленты
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Экстренные отключения света в Киеве: какие районы без электричества 5 ноября
Сегодня, 5 ноября, по команде Укрэнерго в ряде районов правого берега Киева применены экстренные отключения света.
Об этом сообщает ДТЭК.
Выключение света в Киеве
В частности, экстренные отключения света затронули часть Святошинского, Шевченковского и Подольского районов города.
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В ДТЭК отмечают, что во время экстренных отключений графики не действуют.
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