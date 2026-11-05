Гуманітарна місія в окупованих Олешках Херсонської області показала, що Росія здатна зупинити бойові дії, якщо таке рішення ухвалить російський диктатор Володимир Путін.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спеціальної панелі 30-го Іберо-американського саміту.

Путін може зупинити бойові дії – Зеленський

Глава держави розповів учасникам саміту про гуманітарну операцію в Олешках, яку координували за участю першої леді США Меланії Трамп.

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За словами Зеленського, на певний час у місті вдалося встановити тишу та припинити обстріли. Це дало можливість провести гуманітарну місію і врятувати сотні людей.

– Ця операція довела одну дуже просту річ: коли Путін хоче, щоб бойові дії припинилися, — вони припиняються, – заявив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що такий самий підхід стосується повернення українських військовополонених і цивільних заручників, а також дітей, яких Росія примусово вивезла з окупованих територій. За його словами, якщо Путін ухвалює відповідне рішення, українці можуть повернутися додому.

Зеленський нагадав, що Росія викрала понад 20 тис. українських дітей. Станом на 5 листопада Україні вдалося повернути 2 790 із них.

За словами президента, ситуацію ускладнює те, що за роки війни частина викрадених дітей досягла повноліття. Росія вже почала залучати деяких із них до своєї армії.

Глава держави закликав міжнародну спільноту відкрито говорити про викрадення українських дітей, привертати увагу до цієї проблеми та нагадувати про злочини Росії.

Гуманітарна операція в Олешках: що відомо

Припинення вогню в окупованих Олешках розпочалося о 03:00 27 жовтня. У цей період вдалося розмінувати шляхи та доставити гуманітарну допомогу.

30 жовтня розпочався основний етап гуманітарної місії – евакуація. Для цього підготували 25 автобусів на 750 місць.

Жителі Олешків, які виявили бажання повернутися на підконтрольну Україні територію, вирушили до російської Анапи в Краснодарському краї. Звідти їх чотирма літаками доправили до Білорусі, після чого автобусами вони вирушили в Україну.

Під час операції евакуювали й тих, хто вирішив виїхати до Росії. Частина мешканців залишилася в місті.

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