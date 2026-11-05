В ночь на 5 ноября российские войска атаковали Украину ракетами и ударными дронами разных типов.

Ночная атака на Украину 5 ноября: что известно

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, враг атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-35 с акватории Черного моря и 128 ударными беспилотниками разных типов, в частности Shahed, Гербера и дронами-имитаторами Пародия. Среди запущенных БпЛА 65 были реактивными.

Воздушные цели враг запускал из районов Орла, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска в России, а также временно оккупированных Донецка и Крыма — Гвардейского и Чауды.

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По предварительной информации, на 08:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 105 вражеских беспилотников, среди которых 48 — реактивные.

В то же время зафиксировано попадание российских средств воздушного нападения на 18 локациях. Еще в девяти местах упали обломки сбитых целей.

По состоянию на 08:00 несколько ударных дронов оставались в воздушном пространстве Украины. Силы обороны продолжали боевую работу.

К отражению воздушного нападения привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 716-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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