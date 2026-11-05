Украинские предприятия получили дополнительные возможности защиты производственных мощностей, объектов критической инфраструктуры и персонала от воздушных ударов России.

Кабинет министров по инициативе Министерства обороны утвердил шесть изменений, направленных на расширение возможностей частной противовоздушной обороны.

Кабмин расширил возможности частной ПВО

Как сообщает Министерство обороны, нововведения предполагают, что предприятия смогут на договорной основе обеспечивать противовоздушную защиту объектов других компаний.

Сейчас смотрят

Кроме того, уполномоченным предприятиям разрешат передавать друг другу средства ПВО при согласовании такого решения с командованием Воздушных сил ВСУ.

Также правительство расширило условия участия в программе для резидентов Defence City и предприятий, имеющих статус критически важных.

Среди других изменений – разрешение на использование пилотируемой авиации, расширение возможностей применения беспилотников-перехватчиков и снижение минимального возраста участников групп ПВО до 18 лет.

В то же время частные подразделения противовоздушной обороны не смогут действовать самостоятельно. Их деятельность по-прежнему будет координироваться военным командованием в рамках объединенной системы ПВО Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что инициатива уже показывает первые результаты.

По состоянию на середину октября к проекту присоединилось около 100 предприятий. Созданные ими группы противовоздушной обороны уже уничтожили более 60 вражеских воздушных целей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.