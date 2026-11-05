Українські підприємства отримали додаткові можливості для захисту виробничих потужностей, об’єктів критичної інфраструктури та персоналу від повітряних ударів Росії.

Кабінет міністрів за ініціативи Міністерства оборони затвердив шість змін, спрямованих на розширення можливостей приватної протиповітряної оборони.

Уряд розширив можливості приватної ППО

Як повідомляє Міністерство оборони, нововведення передбачають, що підприємства зможуть на договірній основі забезпечувати протиповітряний захист об’єктів інших компаній.

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Крім того, уповноваженим підприємствам дозволять передавати одне одному засоби ППО за умови погодження такого рішення з командуванням Повітряних сил ЗСУ.

Також уряд розширив умови участі в програмі для резидентів Defence City та підприємств, які мають статус критично важливих.

Серед інших змін — дозвіл на використання пілотованої авіації, розширення можливостей застосування безпілотників-перехоплювачів та зниження мінімального віку учасників груп ППО до 18 років.

Водночас приватні підрозділи протиповітряної оборони не зможуть діяти самостійно. Їхня діяльність, як і раніше, координуватиметься військовим командуванням у межах об’єднаної системи ППО Збройних Сил України.

Зазначається, що ініціатива вже демонструє перші результати.

Станом на середину жовтня до проєкту приєдналися близько 100 підприємств. Створені ними групи протиповітряної оборони вже знищили понад 60 ворожих повітряних цілей.

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