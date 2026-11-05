Подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам российских войск на временно оккупированных территориях Крыма, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Силы обороны поразили склады БпЛА и места пусков дронов РФ

Среди пораженных целей в течение 4 ноября и ночью на 5 ноября — места подготовки и пуска ударных дронов, склады боеприпасов и ремонтно-восстановительные подразделения российских войск.

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По данным Генштаба, украинским защитникам удалось повредить ряд важных объектов материально-технического и военного обеспечения армии РФ.

В частности, в Гвардейском районе в оккупированном Крыму поражено место хранения, подготовки и непосредственного пуска ударных беспилотников, которые использовала армия РФ.

Кроме этого, в районе Мелитополя Запорожской области нанесен удар по складу беспилотников российских оккупантов.

Также в Донецкой области поражен склад боеприпасов в районе Новоазовска, уничтожен состав материально-технических средств в районе Прогресса и нанесен удар по ремонтно-восстановительным подразделениям РФ в районе Талаковки.

В Генштабе рассказали, что в Луганской области поражена мобильная огневая группа армии РФ в районе Донцовки и нанесен удар по ремонтно-восстановительным подразделениям в районе Нижней Дуванки.

Там объяснили, что уничтожение именно этих объектов оказывает прямое влияние на безопасность гражданского населения Украины.

В частности, именно с пусковых площадок в Крыму российские оккупанты регулярно атакуют украинские города и объекты гражданской инфраструктуры ударными дронами. Систематическое поражение таких площадок и складов хранения беспилотников существенно уменьшает интенсивность атак.

В Генштабе ВСУ утверждают, что боевая работа по ключевым военным целям будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии армии Российской Федерации против Украины.

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