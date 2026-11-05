Силы обороны поразили место пуска дронов в Крыму и склад БпЛА в Мелитополе
- Силы обороны Украины поразили место подготовки и пуска БпЛА в Крыму, склад дронов в Мелитополе, а также склады БК и ремонтно-восстановительные базы в Донецкой и Луганской областях.
- В Генштабе ВСУ отметили, что уничтожение этих объектов снижает интенсивность вражеских атак по гражданской инфраструктуре Украины.
Подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам российских войск на временно оккупированных территориях Крыма, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Силы обороны поразили склады БпЛА и места пусков дронов РФ
Среди пораженных целей в течение 4 ноября и ночью на 5 ноября — места подготовки и пуска ударных дронов, склады боеприпасов и ремонтно-восстановительные подразделения российских войск.
По данным Генштаба, украинским защитникам удалось повредить ряд важных объектов материально-технического и военного обеспечения армии РФ.
В частности, в Гвардейском районе в оккупированном Крыму поражено место хранения, подготовки и непосредственного пуска ударных беспилотников, которые использовала армия РФ.
Кроме этого, в районе Мелитополя Запорожской области нанесен удар по складу беспилотников российских оккупантов.
Также в Донецкой области поражен склад боеприпасов в районе Новоазовска, уничтожен состав материально-технических средств в районе Прогресса и нанесен удар по ремонтно-восстановительным подразделениям РФ в районе Талаковки.
В Генштабе рассказали, что в Луганской области поражена мобильная огневая группа армии РФ в районе Донцовки и нанесен удар по ремонтно-восстановительным подразделениям в районе Нижней Дуванки.
Там объяснили, что уничтожение именно этих объектов оказывает прямое влияние на безопасность гражданского населения Украины.
В частности, именно с пусковых площадок в Крыму российские оккупанты регулярно атакуют украинские города и объекты гражданской инфраструктуры ударными дронами. Систематическое поражение таких площадок и складов хранения беспилотников существенно уменьшает интенсивность атак.
В Генштабе ВСУ утверждают, что боевая работа по ключевым военным целям будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии армии Российской Федерации против Украины.