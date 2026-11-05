Підрозділи Сил оборони України завдали ударів по об’єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях Криму, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони уразили склади БпЛА і місця пуску дронів РФ

Серед уражених цілей протягом 4 листопада та в ніч на 5 листопада — місця підготовки та пуску ударних дронів, склади боєприпасів та ремонтно-відновлювальні підрозділи російських військ.

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За даними Генштабу, українським захисникам вдалося пошкодити низку важливих об’єктів матеріально-технічного та військового забезпечення армії РФ.

Зокрема, у районі Гвардійського в окупованому Криму уражено місце зберігання, підготовки та безпосереднього пуску ударних безпілотників, які використовувала армія РФ.

Крім цього, у районі Мелітополя Запорізької області завдано удару по складу безпілотників російських окупантів.

Також у Донецькій області уражено склад боєприпасів у районі Новоазовська, знищено склад матеріально-технічних засобів у районі Прогресу та завдано удару по ремонтно-відновлювальних підрозділах РФ у районі Талаківки.

У Генштабі розповіли, що в Луганській області уражено мобільну вогневу групу армії РФ у районі Донцівки та завдано удару по ремонтно-відновлювальних підрозділах у районі Нижньої Дуванки.

Там пояснили, що знищення саме цих об’єктів має прямий вплив на безпеку цивільного населення України.

Зокрема, саме з пускових майданчиків у Криму російські окупанти регулярно атакують українські міста та об’єкти цивільної інфраструктури ударними дронами. Систематичне ураження таких майданчиків і складів зберігання безпілотників суттєво зменшує інтенсивність атак.

У Генштабі ЗСУ стверджують, що бойова робота по ключових військових цілях триватиме до повного припинення збройної агресії армії Російської Федерації проти України.

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