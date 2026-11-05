Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал высказывания американского миллиардера Илона Маска относительно потерь российской армии в войне против Украины.

Об этом глава государства заявил в программе ZDF Magazin Royale.

Зеленский прокомментировал заявления Маска о потерях военных РФ

По словам президента, украинская сторона не разделяет позицию Маска относительно войны, в частности его рассуждений о гибели российских солдат.

Сейчас смотрят

Зеленский подчеркнул, что именно Россия является агрессором, а ее военные находятся на территории чужого государства.

— Нам не нравится его отношение к этой войне, когда он размышляет о том, как Россия теряет солдат. Агрессор — да благословит Бог, чтобы они теряли солдат, которые находятся на чужой территории, а не на своей земле, — заявил президент.

В то же время Зеленский отметил, что не может понять, насколько серьезными являются подобные высказывания американского бизнесмена.

— Я не знаю, он серьезно или несерьезно шутит. Это не те шутки, которые я могу понять, хотя я очень хорошо понимаю шутки, — добавил глава государства.

Напомним, что 25 октября Маск в соцсети X призвал проявлять сочувствие к российским призывникам.

Он назвал их “детьми” без права выбора и заявил, что боевые действия и массированные удары БпЛА должны немедленно прекратиться.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.