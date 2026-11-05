Украина получила от Европейского Союза дополнительные €4,36 млрд в рамках программы Ukraine Support Loan.

Украина получила €4,36 млрд от ЕС: сколько пойдет на оборону

Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, из общей суммы €3,7 млрд составляет макрофинансовая помощь, еще €660 млн предусмотрено на оборонные нужды.

Полученное финансирование будет направлено на покрытие приоритетных расходов государственного бюджета и обеспечение насущных потребностей Сил обороны Украины.

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По словам Корецкого, на фоне непрерывных российских атак финансовая поддержка ЕС имеет важное значение для усиления оборонных возможностей Украины и экономической стабильности государства.

Украинская сторона выразила благодарность президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, еврокомиссарам Валдису Домбровскису и Андрюсу Кубилюсу, а также странам-членам ЕС за постоянную помощь.

В то же время, Украина продолжает сотрудничество с европейскими партнерами, чтобы обеспечить своевременное поступление остальных запланированных средств в полном объеме.

Как сообщает пресс-служба Европейской комиссии, это второй транш макрофинансовой помощи, согласованной на 2026 год.

– Поскольку Россия продолжает свои неустанные атаки, Украина готовится к пятой зиме в условиях войны. И пока продолжаются усилия по достижению справедливого и длительного мира для Украины, неизменной остается и поддержка со стороны ЕС. Сегодняшним выделением €4,36 млрд мы помогаем Украине обеспечивать предоставление важных государственных услуг и решать неотложные оборонные задачи, — сообщила Урсула фон дер Ляйен.

Отмечается, что для получения помощи правительство и парламент выполнили 12 требований, среди которых, в частности, закон о налогообложении посылок до €150.

До конца этого года Украина может получить еще один транш при выполнении новых 13 требований.

Напомним, что в июне этого года Министерство финансов Украины объясняло, что Ukraine Support Loan предусматривает до €90 млрд финансирования для Украины в 2026-2027 годах.

В 2026 году Украине должно быть доступно до 45 млрд евро, из которых 28,3 млрд евро – на оборонный компонент.

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