В ООН задокументировали пытки и гибель 438 украинцев в плену.

В ООН задокументировали преступления РФ против украинских пленников

Как сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец, специальный докладчик ООН по правам человека в России Мариана Кацарова обнародовала доклад, в котором изложены факты систематических пыток, незаконного преследования и жестокого обращения с украинскими военнопленными и гражданскими, которых удерживает РФ.

Согласно документу, в российской неволе погибли 438 украинцев. В докладе также описаны случаи сексуального насилия, пыток и безнаказанности лиц, причастных к этим преступлениям.

Сейчас смотрят

Отдельное внимание уделено преследованию украинских военнослужащих бригады Азов, которых в России судят по сфабрикованным обвинениям в терроризме. Также в документе упоминается гибель украинской журналистки Виктории Рощиной во время нахождения в плену.

Марианна Кацарова призвала провести независимое расследование зафиксированных преступлений и обеспечить наказание виновных. Среди возможных инструментов привлечения к ответственности она назвала Международный уголовный суд, механизм универсальной юрисдикции и введение персональных санкций против лиц, причастных к пыткам.

В Офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека отметили, что все преступления против украинских пленных и гражданских необходимо тщательно документировать, а их исполнители, организаторы и те, кто скрывает нарушения должны понести ответственность.

Ранее Офис омбудсмана совместно с партнерами представил проект Made in Russia. Delivered to Captivity, посвященный преступлениям России против украинцев в плену.

Его цель — привлечь внимание международного сообщества к пыткам, унижениям и убийствам, которые РФ пытается скрыть.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.