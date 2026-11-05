В ООН задокументировали гибель 438 украинцев в плену РФ — Лубинец
- Организация Объединенных Наций обнародовала доклад о нарушениях прав украинских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых Россией.
- В документе приведены свидетельства жестокого обращения, незаконного преследования и других серьезных нарушений международного права.
- Представитель ООН призвала к независимому расследованию и привлечению причастных к ответственности.
В ООН задокументировали пытки и гибель 438 украинцев в плену.
В ООН задокументировали преступления РФ против украинских пленников
Как сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец, специальный докладчик ООН по правам человека в России Мариана Кацарова обнародовала доклад, в котором изложены факты систематических пыток, незаконного преследования и жестокого обращения с украинскими военнопленными и гражданскими, которых удерживает РФ.
Согласно документу, в российской неволе погибли 438 украинцев. В докладе также описаны случаи сексуального насилия, пыток и безнаказанности лиц, причастных к этим преступлениям.
Отдельное внимание уделено преследованию украинских военнослужащих бригады Азов, которых в России судят по сфабрикованным обвинениям в терроризме. Также в документе упоминается гибель украинской журналистки Виктории Рощиной во время нахождения в плену.
Марианна Кацарова призвала провести независимое расследование зафиксированных преступлений и обеспечить наказание виновных. Среди возможных инструментов привлечения к ответственности она назвала Международный уголовный суд, механизм универсальной юрисдикции и введение персональных санкций против лиц, причастных к пыткам.
В Офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека отметили, что все преступления против украинских пленных и гражданских необходимо тщательно документировать, а их исполнители, организаторы и те, кто скрывает нарушения должны понести ответственность.
Ранее Офис омбудсмана совместно с партнерами представил проект Made in Russia. Delivered to Captivity, посвященный преступлениям России против украинцев в плену.
Его цель — привлечь внимание международного сообщества к пыткам, унижениям и убийствам, которые РФ пытается скрыть.