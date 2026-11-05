В ООН задокументували катування та загибель 438 українців у російському полоні.

В ООН задокументували злочини РФ проти українських полонених

Як повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, спеціальна доповідачка ООН з питань прав людини в Росії Маріана Кацарова оприлюднила доповідь, у якій викладено факти систематичних катувань, незаконного переслідування та жорстокого поводження з українськими військовополоненими й цивільними, яких утримує РФ.

Згідно з документом, у російській неволі загинули 438 українців. У доповіді також описано випадки сексуального насильства, катувань та безкарності осіб, причетних до цих злочинів.

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Окрему увагу приділено переслідуванню українських військовослужбовців бригади Азов, яких у Росії судять за сфабрикованими обвинуваченнями в тероризмі. Також у документі згадується загибель української журналістки Вікторії Рощиної під час перебування в російському полоні.

Маріана Кацарова закликала провести незалежне розслідування зафіксованих злочинів та забезпечити покарання винних. Серед можливих інструментів притягнення до відповідальності вона назвала Міжнародний кримінальний суд, механізм універсальної юрисдикції та запровадження персональних санкцій проти причетних до катувань.

В Офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини наголосили, що всі злочини проти українських полонених і цивільних необхідно ретельно документувати, а їхні виконавці, організатори та особи, які приховують порушення, мають понести відповідальність.

Раніше Офіс омбудсмана спільно з партнерами представив проєкт Made in Russia. Delivered to Captivity, присвячений злочинам Росії проти українців у полоні.

Його мета — привернути увагу міжнародної спільноти до катувань, принижень та вбивств, які РФ намагається приховати.

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