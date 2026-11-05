За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали по меньшей мере 2 380 российских окупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 5 ноября

  • личного состава: около 1 599 390 (+2 380) человек,
  • танков: 12 454 (+1),
  • боевых бронированных машин: 25 643 (+3),
  • артиллерийских систем: 51 902 (+23),
  • РСЗО: 2 254 (+2),
  • средств ПВО: 1 738 (+5),
  • самолетов: 452,
  • вертолетов: 356,
  • наземных робототехнических комплексов: 3 077 (+5),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня: 596 221 (+1 163),
  • крылатых ракет: 5 192,
  • кораблей и катеров: 35,
  • подводных лодок: 2,
  • автомобильной техники и автоцистерн: 170 256 (+375),
  • специальной техники: 4873 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 716-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ЗСУ

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