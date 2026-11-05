Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ на 5 ноября: ВСУ уничтожили 2 380 оккупантов и более 1 тыс. дронов
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали по меньшей мере 2 380 российских окупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 5 ноября
- личного состава: около 1 599 390 (+2 380) человек,
- танков: 12 454 (+1),
- боевых бронированных машин: 25 643 (+3),
- артиллерийских систем: 51 902 (+23),
- РСЗО: 2 254 (+2),
- средств ПВО: 1 738 (+5),
- самолетов: 452,
- вертолетов: 356,
- наземных робототехнических комплексов: 3 077 (+5),
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 596 221 (+1 163),
- крылатых ракет: 5 192,
- кораблей и катеров: 35,
- подводных лодок: 2,
- автомобильной техники и автоцистерн: 170 256 (+375),
- специальной техники: 4873 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 716-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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