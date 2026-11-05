С 1 ноября 2026 года для украинских рыбаков начали действовать сезонные ограничения. Они касаются определенных участков водоемов, где в холодное время года рыба собирается на зимовку. За нарушение установленных правил предусмотрены штрафы и возмещение причиненного ущерба.

Факты ICTV выяснили, где начинает действовать запрет на вылов рыбы в 2026 году, какие способы рыбалки остаются разрешенными и сколько продлятся ограничения.

Где действует запрет на вылов рыбы с 1 ноября 2026 года

Запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах начал действовать с 1 ноября. Это участки водоемов, где рыба собирается на холодный период года.

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Зимой водные обитатели становятся особенно уязвимыми. Их активность снижается, а пребывание в местах зимовки делает их более легкой добычей. Поэтому такие участки нуждаются в дополнительной защите.

Для этого территориальные управления Госрыбагентства издали приказы с перечнями зимовальных ям и определенными границами запретных зон. Ознакомиться с документами для разных регионов можно по ссылке.

Если рыбак не уверен, относится ли выбранный участок к зимовальной яме, он может получить ее географические координаты. Для этого необходимо направить официальный запрос в соответствующий территориальный орган Госрыбагентства.

Можно ли рыбачить во время сезонного запрета на вылов рыбы

Да, но только за пределами зимовальных ям. При этом разрешенные орудия лова зависят от того, покрылся ли водоем льдом.

Если есть ледяной покров, рыбаки могут использовать:

зимние удочки;

жерлицы всех видов.

Если льда нет, разрешается ловить рыбу с помощью:

нахлыстовых удочек;

донных удочек;

поплавочных удочек;

спиннингов всех видов.

Для рыбалки можно использовать естественные и искусственные приманки. Отдельно установлено ограничение по количеству крючков. На одного рыбака разрешается использовать не более семи крючков в общей сложности.

С начала ледостава и до таяния льда действуют дополнительные требования к рыболовному оснащению. В частности, запрещено использовать орудия лова с крючками, у которых расстояние от цевья до кончика жала превышает 10 мм.

Также в течение всего года не разрешается применять одинарные, двойные и тройные крючки, соединенные между собой, без блесны или естественной либо искусственной приманки.

Эти требования необходимо учитывать даже во время рыбалки на участках, где сезонный запрет не действует.

Запрет на вылов рыбы в 2026 году: сколько действует

Ограничения начинают действовать 1 ноября 2026 года. Запрет завершится с началом нерестового периода 2027 года.

Единой календарной даты окончания ограничений для всех водоемов в этом случае нет. Рыбакам стоит следить за сообщениями территориальных управлений Госрыбагентства, чтобы знать сроки действия сезонных ограничений в своем регионе.

Какое наказание предусмотрено за нарушение запрета на вылов рыбы

За незаконный вылов водных биоресурсов предусмотрена административная или уголовная ответственность. Вид наказания зависит от обстоятельств нарушения и его последствий.

Кроме штрафа, нарушитель должен возместить ущерб, причиненный рыбному хозяйству. Эти санкции могут применяться одновременно.

Глава Госрыбагентства Игорь Клименок подчеркнул, что охрана зимовальных ям необходима для сохранения и воспроизводства водных биоресурсов. В этот период рыба особенно уязвима, поэтому соблюдение ограничений позволяет ей спокойно перезимовать и подготовиться к весеннему нересту.

Для контроля за соблюдением правил Госрыбагентство усиливает патрулирование водоемов.

Таким образом, запрет на вылов рыбы в 2026 году не отменяет рыбалку полностью. Украинцы могут и дальше ловить рыбу, если выбирают разрешенные участки водоемов и соблюдают сезонные требования.

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