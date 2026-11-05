З 1 листопада 2026 року для українських рибалок почали діяти сезонні обмеження. Вони стосуються певних ділянок водойм, де в холодну пору року риба збирається для зимівлі. За порушення встановлених правил передбачені штрафи та відшкодування завданих збитків.

Факти ICTV з’ясували, де починає діяти заборона на вилов риби у 2026 році, які способи риболовлі залишаються дозволеними та скільки триватимуть обмеження.

Де діє заборона на вилов риби з 1 листопада 2026 року

Початок заборони на вилов риби у зимувальних ямах стартував з 1 листопада. Це ділянки водойм, де риба збирається на холодний період року.

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Узимку водні мешканці стають особливо вразливими. Їхня активність знижується, а перебування у місцях зимівлі робить їх легшою здобиччю. Тому такі ділянки потребують додаткового захисту.

Для цього територіальні управління Держрибагентства видали накази з переліками зимувальних ям та визначеними межами заборонених зон. Ознайомитися з документами для різних регіонів можна за посиланням.

Якщо рибалка не впевнений, чи належить обрана ділянка до зимувальної ями, він може отримати її географічні координати. Для цього потрібно надіслати офіційний запит до відповідного територіального органу Держрибагентства.

Чи можна рибалити під час сезонної заборони на вилов риби

Так, але лише за межами зимувальних ям. При цьому дозволені знаряддя лову залежать від того, чи вкрилася водойма кригою.

Якщо є льодовий покрив, рибалки можуть використовувати:

зимові вудки;

жерлиці всіх видів.

Якщо криги немає, дозволяється ловити рибу:

нахлистовими вудками;

донними вудками;

поплавковими вудками;

спінінгами всіх видів.

Для риболовлі можна застосовувати природні та штучні принади. Окремо встановлено обмеження щодо кількості гачків. На одного рибалку дозволено використовувати не більше семи гачків загалом.

Від початку льодоставу і до скресання криги діють додаткові вимоги до рибальського оснащення. Зокрема, заборонено використовувати знаряддя лову з гачками, у яких відстань від цівки до кінчика жала перевищує 10 мм.

Також протягом усього року не дозволяється застосовувати одинарні, подвійні та потрійні гачки, з’єднані між собою, без блешні або природної чи штучної принади.

Ці вимоги потрібно враховувати навіть під час риболовлі на ділянках, де сезонна заборона не діє.

Заборона на вилов риби 2026: скільки діє

Початок обмежень припадає на 1 листопада 2026 року. Завершиться заборона з початком нерестового періоду 2027 року.

Єдиної календарної дати закінчення обмежень для всіх водойм у цьому випадку немає. Рибалкам варто стежити за повідомленнями територіальних управлінь Держрибагентства, щоб знати про строки дії сезонних обмежень у своєму регіоні.

Яке покарання передбачено за порушення заборони на вилов риби

За незаконний вилов водних біоресурсів передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Вид покарання залежить від обставин порушення та його наслідків.

Крім штрафу, порушник повинен відшкодувати збитки, завдані рибному господарству. Ці санкції можуть застосовувати одночасно.

Голова Держрибагентства Ігор Клименок наголосив, що охорона зимувальних ям необхідна для збереження та відтворення водних біоресурсів. У цей період риба особливо вразлива, тому дотримання обмежень дає їй змогу спокійно перезимувати та підготуватися до весняного нересту.

Для контролю за дотриманням правил Держрибагентство посилює патрулювання водойм.

Отже, заборона на вилов риби у 2026 році не скасовує риболовлю повністю. Українці можуть і надалі ловити рибу, якщо обирають дозволені ділянки водойм та дотримуються сезонних вимог.

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