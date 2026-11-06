В столице, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях введены аварийные отключения электроэнергии в пять очередей. Это вынужденные меры, чтобы предотвратить аварии и резкие колебания напряжения в энергосистеме.

Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.

В Киеве и четырех областях ввели аварийные отключения

В компании отмечают, что из-за постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру ситуация в энергосистеме Украины остается сложной.

Сейчас смотрят

Сегодня, 6 ноября, в части регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных предприятий, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом от 2,5 до 4 очередей.

Особенно сложная ситуация сохраняется в столице. Поэтому в течение дня графики отключений в Киеве могут часто меняться. Энергетики непрерывно работают над стабилизацией ситуации и возвращением к прогнозируемым графикам почасовых отключений.

Из-за вражеских атак, которые произошли ночью и сегодня утром, зафиксированы новые обесточивания потребителей в семи областях Украины, в частности Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Харьковской и Черниговской.

В тех районах, где позволяет ситуация по безопасности, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы. Специалисты делают все возможное для скорейшего заживления потребителей.

В Укрэнерго в который раз призывают граждан бережно потреблять электроэнергию и не включать несколько мощных электроприборов в одно мгновение. Одновременное использование энергоемкой техники создает чрезмерную дополнительную нагрузку на сеть, что может приводить к значительным колебаниям напряжения.

Актуальную информацию о применении графиков в конкретном регионе в компании рекомендуют отслеживать на официальных ресурсах местных облэнерго.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.