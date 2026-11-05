В Киеве зафиксированы временные перебои с предоставлением услуги водоснабжения. Это произошло в результате обесточивания объектов КП Киевводоканал. Давление в системе водоснабжения пытаются постепенно нормализовать, чтобы возобновить поставки воды.

Обновлено в 15:36. Об этом сообщают Киевская городская государственная администрация и мэр столицы Виталий Кличко.

В Киеве возникли временные перебои с водой

В городской администрации заверили, что коммунальщики вместе со специалистами энергетической отрасли работают в усиленном режиме для устранения последствий аварийной ситуации.

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— Специалисты Киевводоканала совместно с энергетиками принимают все возможные меры для скорейшего восстановления водоснабжения. Услуга постепенно возобновляется там, где это возможно, — отметили в КГГА.

Также горожанам напомнили об альтернативных источниках питьевой воды во время ликвидации перебоев. Киевляне могут набрать воду в городских бюветах. Актуальные адреса ближайших бюветных комплексов можно найти на официальном сайте КП Киевводфонд.

Вскоре Кличко сообщил, что давление в системе водоснабжения столицы постепенно нормализуется. Специалисты возобновляют поставки воды в районы столицы, где возникли перебои.

По словам мэра столицы, аварийная ситуация возникла в результате российской атаки на энергосистему Украины. Кроме этого, произошло повреждение энергетического оборудования, подающего электроэнергию, в частности на столицу.

Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что Кабинет министров Украины передаст столице 10 дополнительных мощных генераторов для обеспечения бесперебойной работы объектов Киевводоканала.

Кроме того, еще 21 генератор поступит в 12 общин в разных регионах Украины.

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