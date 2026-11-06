В Киеве сейчас сложилась самая сложная ситуация с электроснабжением из-за последствий российских обстрелов. Люди и предприятия длительное время остаются без электричества.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания в пятницу, 6 ноября.

Ситуация с электроснабжением в Украине

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ликвидации последствий российских ударов и ситуации с энергоснабжением в регионах.

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— Худшая ситуация – в Киеве: у людей и компаний длительные отключения электричества и воды, и вызовы очень серьезные, – подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что ситуация в столице является следствием невыполнения решений на городском уровне по подготовке к отопительному сезону и российских атак на украинскую энергетическую систему.

По словам президента, правительство обеспечивает дополнительную помощь для преодоления проблем с энергоснабжением. Речь идет о поставках необходимого оборудования и ускорении восстановительных работ.

Кроме того, Украина договорилась с Германией и Испанией о поставках генераторов, кабелей и другого оборудования. Эти вопросы Зеленский обсуждал с лидерами стран и представителями компаний во время зарубежных визитов.

Во время селектора заслушали доклады о ситуации в Днепре, Харькове, Полтавской, Черкасской и Винницкой областях, Одессе и области, на Житомирщине, Сумщине и Киевщине.

Президент сообщил, что с представителями государственных и частных энергетических компаний обсудили необходимость привлечения дополнительных ремонтных бригад и ускорения восстановления поврежденных объектов.

Премьер-министр Сергей Корецкий доложил о запуске программы ежемесячных доплат для всех работников, привлеченных к восстановительным работам.

Выплаты предусмотрены для энергетиков, коммунальщиков, железнодорожников, работников объектов водоподготовки и водоснабжения.

Зеленский сообщил о привлечении военных к восстановлению энергосети и энергетических объектов.

Усиление ПВО и поставки боеприпасов для F-16

Во время совещания также обсудили противовоздушную оборону. Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый и командование Воздушных сил доложили об использовании боевой авиации для сбивания Шахедов, работе групп прикрытия энергетических и инфраструктурных объектов и применении мобильных огневых групп.

По словам президента, Украина готовит дополнительные поставки боеприпасов для истребителей F-16. Соответствующих договоренностей уже достигнуто с международными партнерами.

Зеленский дал отдельные поручения премьер-министру относительно коммуникации с соседними странами и работы экспортных линий солидарности.

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