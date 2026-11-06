В Киеве по команде НЭК Укрэнерго ввели экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в энергетической компании ДТЭК.

Выключение света в Киеве 6 ноября

При экстренных отключениях обычные почасовые графики не действуют. Поэтому время возобновления электроснабжения может отличаться от обнародованных ранее графиков.

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В случае изменений в ситуации с электроснабжением энергетики обещают дополнительно информировать потребителей.

Накануне экстренные отключения света затронули часть Святошинского, Шевченковского и Подольского районов Киева.

Напомним, что в столице, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях введены аварийные отключения электроэнергии в пять очередей.

5 ноября в Киеве возникли временные перебои с водоснабжением из-за обесточивания объектов Киевводоканала в результате атак.

Ранее премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что Кабинет министров передаст столице 10 дополнительных мощных генераторов для обеспечения бесперебойной работы объектов Киевводоканала.

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