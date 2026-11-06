Экстренные отключения электроэнергии ввели в Киеве: что известно
В Киеве по команде НЭК Укрэнерго ввели экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщили в энергетической компании ДТЭК.
Выключение света в Киеве 6 ноября
При экстренных отключениях обычные почасовые графики не действуют. Поэтому время возобновления электроснабжения может отличаться от обнародованных ранее графиков.
В случае изменений в ситуации с электроснабжением энергетики обещают дополнительно информировать потребителей.
Накануне экстренные отключения света затронули часть Святошинского, Шевченковского и Подольского районов Киева.
Напомним, что в столице, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях введены аварийные отключения электроэнергии в пять очередей.
5 ноября в Киеве возникли временные перебои с водоснабжением из-за обесточивания объектов Киевводоканала в результате атак.
Ранее премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что Кабинет министров передаст столице 10 дополнительных мощных генераторов для обеспечения бесперебойной работы объектов Киевводоканала.