В Украине в рамках масштабной международной операции Trade разоблачена сеть мошеннических колл-центров, которые обманули 135 граждан Германии на сумму свыше €4,3 млн. Злоумышленники выманивали деньги, предлагая потерпевшим фальшивые инвестиции в криптовалюту и другие финансовые инструменты.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

В Украине ликвидировали сеть мошеннических колл-центров

Злоумышленники подробно продумывали общение с потенциальными жертвами, притворяясь профессиональными брокерами или финансовыми консультантами. Для обмана иностранцев они активно использовали методы социальной инженерии, IP-телефонию и популярные мессенджеры.

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В частности, они убеждали пострадавших вкладывать деньги в криптовалюты, акции и другие финансовые активы из-за поддельных торговых площадок.

После установления доверительных отношений фигуранты помогали жертвам открывать счета на криптовалютных биржах, покупать цифровые активы и перечислять их на подконтрольные злоумышленникам кошельки.

В отдельных эпизодах мошенники получали прямой доступ к системам онлайн-банкинга обманутых граждан.

По результатам анализа собранной информации, в сентябре правоохранители провели второй этап международной операции. В столице, Киевской, Винницкой, Запорожской и Ивано-Франковской областях полицейские провели 17 обысков.

Во время следственных действий изъяли почти 600 тыс. грн и более $90 тыс. наличными, компьютерную технику, мобильные телефоны и SIM-карты, аппаратные криптокошельки, документацию и другие вещественные доказательства.

По результатам проведенных действий правоохранители задержали четырех участников преступной организации — непосредственного организатора и трех исполнителей.

Задержанным и еще одному их сообщнику сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (Мошенничество, совершенное преступной организацией);

ч. ч. 1, 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд уже избрал меры пресечения: организатор и три сообщника отправлены под стражу, а еще один соорганизатор помещен под круглосуточный домашний арест. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Фото : Нацполіція

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