За первого заместителя руководителя Департамента стратегических расследований Национальной полиции Владимира Ценова, подозреваемого в причастности к преступной организации по делу Карфаген, внесли полную сумму залога – 15 млн грн.

Об этом сообщают Интерфакс-Украина и проект Схемы.

По информации источников Схем в правоохранительных органах, 13 млн грн залога внес отец Ценова, еще 2 млн грн – другое физическое лицо.

Сейчас смотрят

Что известно о подозрении Владимиру Ценову

5 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Ценовую меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 15 млн грн.

По версии следствия, должностное лицо Нацполиции обеспечивало прикрытие мошеннических колл-центров от правоохранителей. В частности, он якобы получал от организатора преступной организации адреса таких офисов и предупреждал о возможных обысках.

Также, по данным следствия, Ценов передавал крипто-кошельки, на которые участники организации должны были перечислять средства за беспрепятственную работу незаконного бизнеса.

По информации Схем, правоохранитель под прозвищем Прайс, по меньшей мере, с января по июль 2026 года получал деньги за то, чтобы полиция не вмешивалась в работу конкретных колл-центров.

Ценовое инкриминируют участие в преступной организации и получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Что известно об операции Карфаген

4 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении новой преступной организации, в которую, по данным следствия, входили представители СБУ, Национальной полиции, Офиса генпрокурора и криминалитета.

По версии следствия, организацию создал ранее неоднократно судимый мужчина, который привлек к ней не менее 12 человек.

Участники группировки наладили систему предоставления взяток правоохранителям в обмен на защиту незаконного бизнеса от уголовного преследования. Речь идет не только о мошеннических колл-центрах, которые обманывали граждан Украины и иностранцев, но и о продаже наркотиков, изготовлении контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты. По данным Схем, участники организации координировали работу 52 колл-центров.

Кроме того, по данным НАБУ и САП, участники организации могли организовывать нападения, похищение людей и нанесение телесных повреждений по заказу.

Одним из фигурантов дела есть Владимир Ценов, которого на обнародованных материалах следствия называют Прайсом. Другим фигурантом является чиновник СБУ, которого на записях называют Акимом. По версии следствия он помогал организаторам использовать связи в спецслужбе для защиты незаконной деятельности.

5 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации. Среди них – ее предполагаемый организатор, должностные лица СБУ и Нацполиции, а также лица, которых следствие считает исполнителями преступных поручений. Расследование продолжается.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.