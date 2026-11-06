Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги серии дипломатических визитов и международных встреч, состоявшихся в последние дни. Среди ключевых результатов – новые пакеты военной и энергетической помощи от европейских партнеров, а также привлечение поддержки от стран Латинской Америки.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

Новые пакеты оборонной и энергетической поддержки

По словам Зеленского, по итогам проведенных встреч и переговоров Украина получит весомую практическую помощь от союзников.

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В частности, сформирован новый оборонный пакет от Испании на сумму €437 млн, направленный на усиление украинских воинов на линии фронта.

Кроме того, Германия выделяет специальный зимний пакет для поддержания устойчивости Украины, в частности энергетического сектора.

Также продолжается активная работа по ускорению поставок ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, комплексов IRIS-T и дополнительной помощи для истребителей F-16.

— Это самое важное из того, что дали визиты на днях, — подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент обратил внимание, что Украина впервые была представлена ​​на Иберо-американском саммите в Мадриде.

Украинскую позицию напрямую услышали и поддержали государства Латинской Америки. В частности, достигнуты договоренности о передаче оборудования, необходимого для восстановления и поддержания стабильной работы украинской электросети.

Кроме того, президент осуществил серию важных консультаций с международными партнерами. В частности, Зеленский провел переговоры со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Все эти контакты направлены на подготовку новых дипломатических шагов на международной арене. Президент выразил благодарность всем партнерам, которые продолжают оказывать помощь Украине.

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