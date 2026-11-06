Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки серії дипломатичних візитів та міжнародних зустрічей, які відбулися протягом останніх днів. Серед ключових результатів — нові пакети військової та енергетичної допомоги від європейських партнерів, а також залучення підтримки від країн Латинської Америки.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

Нові пакети оборонної та енергетичної підтримки

За словами Зеленського, за підсумками проведених зустрічей та перемовин Україна отримає вагому практичну допомогу від союзників.

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Зокрема, сформовано новий оборонний пакет від Іспанії на суму €437 млн, спрямований на підсилення українських воїнів на лінії фронту.

Крім цього, Німеччина виділяє спеціальний зимовий пакет для підтримання стійкості України, зокрема енергетичного сектору.

Також триває активна робота над прискоренням постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, комплексів IRIS-T та додаткової допомоги для винищувачів F-16.

— Це найважливіше з того, що дали візити цими днями, — наголосив Зеленський.

Окремо президент звернув увагу, що Україна вперше була представлена на Іберо-американському саміті у Мадриді.

Українську позицію напряму почули та підтримали держави Латинської Америки. Зокрема, досягнуто домовленостей щодо передавання обладнання, необхідного для відновлення та підтримання стабільної роботи української електромережі.

Окрім цього, президент здійснив серію важливих консультацій із міжнародними партнерами. Зокрема, Зеленський провів переговори зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, а також розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Усі ці контакти спрямовані на підготовку нових дипломатичних кроків України на міжнародній арені. Президент висловив вдячність усім партнерам, які продовжують надавати допомогу Україні.

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