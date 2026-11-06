РФ атаковала Украину 227 дронами: 196 уже обезврежены, боевая работа продолжается
- Ночью РФ атаковала Украину дронами, в том числе реактивными.
- Силы ПВО обезвредили более 190 целей.
- Боевая работа продолжается.
Ночью Россия атаковала Украину 227 беспилотниками (из них 86 были реактивными). Силы противовоздушной обороны обезвредили 196 дронов, из которых 70 — реактивные.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Атака дронов на Украину
Россияне запускали дроны из направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Донецк, Гвардейское, мыс Чауда в оккупированном Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 силами противовоздушной обороны были сбиты и подавлены 196 вражеских беспилотников типа Shahed. 70 из них – реактивные.
Зафиксировано попадание на 14 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 8 локациях.
По состоянию на 8 утра в небе над Украиной фиксировалось около 15 ударных беспилотников.
Как сообщила руководитель Винницкой ОВА Наталья Заболотная, ночью силы ПВО отражали очередную массированную атаку на область.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 717-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.