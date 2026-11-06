Ночью Россия атаковала Украину 227 беспилотниками (из них 86 были реактивными). Силы противовоздушной обороны обезвредили 196 дронов, из которых 70 — реактивные.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Атака дронов на Украину

Россияне запускали дроны из направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Донецк, Гвардейское, мыс Чауда в оккупированном Крыму.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 силами противовоздушной обороны были сбиты и подавлены 196 вражеских беспилотников типа Shahed. 70 из них – реактивные.

Зафиксировано попадание на 14 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 8 локациях.

По состоянию на 8 утра в небе над Украиной фиксировалось около 15 ударных беспилотников.

Как сообщила руководитель Винницкой ОВА Наталья Заболотная, ночью силы ПВО отражали очередную массированную атаку на область.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 717-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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