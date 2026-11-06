РФ атакувала Україну 227 дронами: 196 уже знешкоджено, бойова робота триває
- Вночі РФ атакувала Україну дронами, зокрема реактивними.
- Сили ППО знешкодили понад 190 цілей.
- Бойова робота триває.
Вночі Росія атакувала Україну 227 безпілотниками (із них 86 були реактивними). Сили протиповітряної оборони знешкодили 196 дронів, з яких 70 — реактивні.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Атака дронів на Україну
Росіяни запускали дрони з напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Донецьк, Гвардійське, мис Чауда, що в окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили та придушили 196 ворожих безпілотників типу Shahed. 70 із них — реактивні.
Зафіксовано влучання на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на восьми локаціях.
Станом на восьму ранку у небі над Україною фіксувалося близько 15 ударних безпілотників.
За словами керівниці Вінницької ОВА Наталі Заболотної, вночі сили ППО відбивали чергову масовану атаку на область.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 717-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.