Вночі Росія атакувала Україну 227 безпілотниками (із них 86 були реактивними). Сили протиповітряної оборони знешкодили 196 дронів, з яких 70 — реактивні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Атака дронів на Україну

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Росіяни запускали дрони з напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Донецьк, Гвардійське, мис Чауда, що в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили та придушили 196 ворожих безпілотників типу Shahed. 70 із них — реактивні.

Зафіксовано влучання на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на восьми локаціях.

Станом на восьму ранку у небі над Україною фіксувалося близько 15 ударних безпілотників.

За словами керівниці Вінницької ОВА Наталі Заболотної, вночі сили ППО відбивали чергову масовану атаку на область.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 717-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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