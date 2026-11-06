В октябре 2026 года российские войска продолжали наступательные действия на разных участках фронта.

Однако по итогам месяца показатели территориальных изменений оказались совсем не такими, на какие рассчитывало российское командование. Украинские Силы обороны не только удерживали позиции, но и возвращали ранее оккупированные территории.

Факты ICTV выяснили, сколько территории оккупировала РФ в октябре, какие участки удалось освободить украинским военным и как оценивает ситуацию американский Институт изучения войны (ISW).

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Сколько территории Украина потеряла в октябре 2026 года

1 ноября президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил о результатах боевых действий за октябрь.

По его словам, в течение месяца Силы обороны Украины освободили 96,2 км² украинской территории. Это на 10,4 км² больше, чем российским войскам удалось захватить за тот же период. Россия оккупировала 85,8 км² украинской земли за октябрь 2026 года.

Также Зеленский сообщил о потерях российской армии. За месяц оккупанты потеряли 54 400 военнослужащих убитыми и тяжелоранеными. Это самый высокий месячный показатель с начала полномасштабного вторжения.

Сколько территории Украины оккупировано в октябре 2026 года: статистика ISW

Более оптимистичные показатели приводит американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 1 ноября 2026 года. Аналитики отмечают, что российские войска теряли позиции на поле боя второй месяц подряд. Они подсчитали, сколько квадратных километров территории Россия оккупировала в октябре 2026 года и на каких участках оккупанты теряли позиции.

По подсчетам ISW, в течение октября российская армия захватила или закрепила свои позиции на 139,85 км² украинской территории. Однако за этот период она потеряла контроль над 167,14 км².

Таким образом, разница между территориальными приобретениями и потерями России составила минус 27,29 км². В среднем это 0,88 км² потерянной территории в сутки.

По оценкам аналитиков, российские войска продвинулись только в двух областях, а именно Сумской и Запорожской. В то же время территории они теряли на всех остальных участках фронта, в частности на Донецком направлении, которое остается одним из приоритетных для российского командования.

Потери России с учетом инфильтраций

Отдельно ISW представил расчет, который учитывает российские инфильтрации на территориях, куда оккупанты смогли проникнуть, но не сумели установить полный контроль над позициями.

С учетом этих участков потеря территорий российскими войсками составила 76,38 км² за октябрь. В среднем это 2,46 км² в сутки.

ISW отдельно отслеживает такие случаи, поскольку проникновение российских военных на определенный участок еще не означает, что они установили над ним контроль.

В отчете ISW также приведена статистика по населенным пунктам. По подсчетам аналитиков, в течение октября российские войска захватили 10 населенных пунктов общей площадью 5,86 км².

Украинские военные освободили или зачистили от российских инфильтрационных групп 11 населенных пунктов. Их общая площадь составила 3,24 км².

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