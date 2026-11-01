В октябре Силы обороны Украины нанесли российской армии рекордные потери с начала полномасштабного вторжения. В то же время, украинским военным удалось освободить больше территорий, чем оккупанты захватили в течение месяца.

Потери РФ за октябрь стали рекордными за все время большой войны

Как сообщил президент Владимир Зеленский, за октябрь потери РФ убитыми и тяжелоранеными составили 54 400 военнослужащих. Это самый высокий месячный показатель за весь период полномасштабной войны.

Кроме того, 21 октября были зафиксированы рекордные суточные потери российской армии – 2 250 человек.

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Украинские защитники также продолжают возвращать контроль над оккупированными территориями. В течение октября Силы обороны освободили 96,2 кв. км украинской земли. Это на 10,4 кв. км больше, чем российским войскам удалось захватить за аналогичный период.

В сообщении выразили благодарность всем украинским военным, бригадам и подразделениям за достигнутые результаты.

Отмечается, что Украина продолжает удерживать позиции, освобождать собственные территории и наносить противнику максимальные потери.

В то же время, Россия может прекратить терять своих военных, выбрав путь прекращения огня и дипломатического урегулирования.

Напомним, что 29 октября 2026 года Генеральный штаб ВСУ сообщал, что потери РФ в живой силе почти за месяц достигли 49 040 военных.

Также сообщалось, что 21 октября был обновлен рекорд суточных потерь врага за все время войны. Тогда удалось ликвидировать 2 250 российских военных.

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