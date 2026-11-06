У жовтні 2026 року російські війська продовжували наступальні дії на різних ділянках фронту.

Проте за підсумками місяця показники територіальних змін виявилися зовсім не такими, як розраховувало російське командування. Українські Сили оборони не лише утримували позиції, а й повертали раніше окуповані території.

Факти ICTV з’ясували, скільки території окупувала РФ у жовтні, які ділянки вдалося звільнити українським військовим та як оцінює ситуацію американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Скільки території Україна втратила у жовтні 2026 року

1 листопада президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі повідомив про результати бойових дій за жовтень.

За його словами, протягом місяця Сили оборони України звільнили 96,2 км² української території. Це на 10,4 км² більше, ніж російським військам вдалося захопити за цей самий період. Росія окупувала 85,8 км² української землі за жовтень 2026 року.

Також Зеленський повідомив про втрати російської армії. За місяць окупанти втратили 54 400 військових убитими та важкопораненими. Це найбільший місячний показник від початку повномасштабного вторгнення.

Скільки території України окуповано у жовтні 2026 року: статистика ISW

Більш оптимістичні показники наводить американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 1 листопада 2026 року. Аналітики зазначають, що російські війська втрачали позиції на полі бою другий місяць поспіль. Вони підрахували, скільки км території Росія окупувала у жовтні 2026 року та на яких ділянках окупанти втрачали позиції.

За підрахунками ISW, протягом жовтня російська армія захопила або закріпила свої позиції на 139,85 км² української території. Але за цей період вона втратила контроль над 167,14 км².

Тож, різниця між територіальними здобутками та втратами Росії становила мінус 27,29 км². У середньому це 0,88 км² втраченої території на добу.

За оцінками аналітиків, російські війська просунулися лише у двох областях, а саме у Сумській та Запорізькій. Натомість території вони втрачали на всіх інших ділянках фронту, зокрема на Донецькому напрямку, який залишається одним із пріоритетних для російського командування.

Втрати Росії з урахуванням інфільтрацій

Окремо ISW навів розрахунок, який враховує російські інфільтрації на територіях, де окупанти проникли вперед, але не змогли встановити повний контроль над позиціями.

За на цих ділянках втрата територій російськими військами становила 76,38 км² за жовтень. У середньому це 2,46 км² на добу.

ISW окремо відстежує такі випадки, оскільки проникнення російських військових на певну ділянку ще не означає, що вони встановили над нею контроль.

У звіті ISW також наведено статистику щодо населених пунктів. За підрахунками аналітиків, протягом жовтня російські війська захопили 10 населених пунктів загальною площею 5,86 км².

Але українські військові звільнили або зачистили від російських інфільтраційних груп 11 населених пунктів. Їхня загальна площа становила 3,24 км².

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