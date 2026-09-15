Европарламент призвал ускорить поддержку Украины в сфере кибербезопасности
- Європарламент рекомендував пришвидшити підтримку України для посилення наступальних кіберможливостей.
- Євродепутати назвали РФ головною зовнішньою загрозою для безпеки та демократичної цілісності Європи.
Европейский парламент рекомендовал ускорить поддержку Украины для усиления ее наступательных кибервозможностей.
Об этом идет речь в отчете по итогам пленарной сессии, которая состоялась 15 сентября.
Европарламент призвал усилить кибервозможности Украины
Как сообщили в Европарламенте, евродепутаты в очередной раз подчеркнули, что считают Россию главной внешней угрозой для безопасности и демократической целостности Европы.
Это касается и российских дезинформационных кампаний, которые Москва проводит в странах ЕС и за его пределами.
— Украина, Молдова, Армения, Грузия и страны Западных Балкан являются основными объектами российских и китайских информационных вмешательств, направленных на дискредитацию Евросоюза. Поддержка этих стран в укреплении их устойчивости имеет решающее значение как для авторитета процесса расширения ЕС, так и для собственной безопасности ЕС, – отмечается в отчете.
Европарламент вновь подтвердил позицию о том, что Россия представляет главную внешнюю угрозу для безопасности и демократической целостности Европы и является государством, которое поддерживает терроризм.
По мнению депутатов, Евросоюз должен отказаться от “оборонительного режима” и перейти к активному сдерживанию.
Среди предложенных шагов – оценка правовых и оперативных механизмов для проведения наступательных мероприятий против логистической и цифровой инфраструктуры, которая обеспечивает дестабилизационную деятельность Москвы.
Ранее в НАТО сообщали о значительном росте количества российских гибридных атак против стран-членов Альянса. В прошлом году было зафиксировано более 200 таких инцидентов.
Напомним, Европейский Союз и Великобритания ввели новые санкции против российских чиновников, хакеров и компаний, которых считают причастными к масштабным кибератакам, кибершпионажу, диверсиям и информационным операциям против европейских государств и международных партнеров, среди которых Украина.