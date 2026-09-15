Европейский парламент рекомендовал ускорить поддержку Украины для усиления ее наступательных кибервозможностей.

Об этом идет речь в отчете по итогам пленарной сессии, которая состоялась 15 сентября.

Европарламент призвал усилить кибервозможности Украины

Как сообщили в Европарламенте, евродепутаты в очередной раз подчеркнули, что считают Россию главной внешней угрозой для безопасности и демократической целостности Европы.

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Это касается и российских дезинформационных кампаний, которые Москва проводит в странах ЕС и за его пределами.

— Украина, Молдова, Армения, Грузия и страны Западных Балкан являются основными объектами российских и китайских информационных вмешательств, направленных на дискредитацию Евросоюза. Поддержка этих стран в укреплении их устойчивости имеет решающее значение как для авторитета процесса расширения ЕС, так и для собственной безопасности ЕС, – отмечается в отчете.

Европарламент вновь подтвердил позицию о том, что Россия представляет главную внешнюю угрозу для безопасности и демократической целостности Европы и является государством, которое поддерживает терроризм.

По мнению депутатов, Евросоюз должен отказаться от “оборонительного режима” и перейти к активному сдерживанию.

Среди предложенных шагов – оценка правовых и оперативных механизмов для проведения наступательных мероприятий против логистической и цифровой инфраструктуры, которая обеспечивает дестабилизационную деятельность Москвы.

Ранее в НАТО сообщали о значительном росте количества российских гибридных атак против стран-членов Альянса. В прошлом году было зафиксировано более 200 таких инцидентов.

Напомним, Европейский Союз и Великобритания ввели новые санкции против российских чиновников, хакеров и компаний, которых считают причастными к масштабным кибератакам, кибершпионажу, диверсиям и информационным операциям против европейских государств и международных партнеров, среди которых Украина.

Источник : Європейська правда

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