В Украине утвердили единый порядок идентификации погибших военных и гражданских
- Правительство утвердило единый порядок работы межведомственных команд по идентификации тел погибших военных и гражданских с внедрением общей системы кодирования.
- По словам премьер-министра Сергея Корецкого, в проекте бюджета-2027 на усиление судебно-медицинской экспертизы и оборудования региональных бюро предусмотрено более 600 млн грн.
Кабинет министров Украины утвердил единый порядок работы межведомственных региональных команд, занимающихся идентификацией тел погибших военнослужащих и гражданских лиц. Нововведение призвано устранить бюрократические задержки, повысить качество исследований и сделать взаимодействие профильных служб слаженным.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Правила идентификации погибших в Украине
По словам Корецкого, теперь для всех специалистов будут действовать унифицированные и обязательные правила на каждом этапе работы.
В частности, документ четко регламентирует проведение осмотров тел, осуществление судебно-медицинских исследований, отбор биологических образцов для анализов и надлежащее документирование полученных результатов.
Дополнительно введена единая система кодирования, которая позволит вести точный учет и предотвращать потерю данных, необходимых для установления личности.
— Так мы убираем лишние задержки, делаем исследования более качественными, а взаимодействие команд слаженным на каждом этапе. Эту работу мы начали вместе с Минздравом, МВД, Минобороны и при поддержке Офиса президента, — подчеркнул Корецкий.
В то же время правительство работает над материально-техническим усилением системы судебно-медицинской экспертизы в Украине.
В проекте государственного бюджета на 2027 год на это направление предусмотрено более 600 млн грн. Указанные деньги будут направлены, среди прочего, на закупку современного спецоборудования для региональных бюро.
Премьер-министр подчеркнул, что главная цель всех этих изменений — помочь семьям как можно быстрее получать проверенную информацию о судьбе своих близких и иметь возможность с ними попрощаться.
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными