Кабинет министров Украины утвердил единый порядок работы межведомственных региональных команд, занимающихся идентификацией тел погибших военнослужащих и гражданских лиц. Нововведение призвано устранить бюрократические задержки, повысить качество исследований и сделать взаимодействие профильных служб слаженным.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Правила идентификации погибших в Украине

По словам Корецкого, теперь для всех специалистов будут действовать унифицированные и обязательные правила на каждом этапе работы.

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В частности, документ четко регламентирует проведение осмотров тел, осуществление судебно-медицинских исследований, отбор биологических образцов для анализов и надлежащее документирование полученных результатов.

Дополнительно введена единая система кодирования, которая позволит вести точный учет и предотвращать потерю данных, необходимых для установления личности.

— Так мы убираем лишние задержки, делаем исследования более качественными, а взаимодействие команд слаженным на каждом этапе. Эту работу мы начали вместе с Минздравом, МВД, Минобороны и при поддержке Офиса президента, — подчеркнул Корецкий.

В то же время правительство работает над материально-техническим усилением системы судебно-медицинской экспертизы в Украине.

В проекте государственного бюджета на 2027 год на это направление предусмотрено более 600 млн грн. Указанные деньги будут направлены, среди прочего, на закупку современного спецоборудования для региональных бюро.

Премьер-министр подчеркнул, что главная цель всех этих изменений — помочь семьям как можно быстрее получать проверенную информацию о судьбе своих близких и иметь возможность с ними попрощаться.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

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