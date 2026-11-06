Кабінет міністрів України затвердив єдиний порядок роботи міжвідомчих регіональних команд, які займаються ідентифікацією тіл загиблих військовослужбовців та цивільних осіб. Нововведення покликане усунути бюрократичні затримки, підвищити якість досліджень і зробити взаємодію профільних служб злагодженою.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Правила ідентифікації загиблих в Україні

За словами Корецького, відтепер для всіх фахівців діятимуть уніфіковані та обов’язкові правила на кожному етапі роботи.

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Зокрема, документ чітко регламентує проведення оглядів тіл, здійснення судово-медичних досліджень, відбір біологічних зразків для аналізів і належне документування отриманих результатів.

Додатково запроваджено єдину систему кодування, яка дозволить вести точний облік і запобігатиме втраті даних, необхідних для встановлення особи.

— Так ми прибираємо зайві затримки, робимо дослідження якіснішими, а взаємодію команд злагодженою на кожному етапі. Цю роботу ми почали разом із МОЗ, МВС, Міноборони та за підтримки Офісу президента, — наголосив Корецький.

Водночас уряд працює над матеріально-технічним посиленням системи судово-медичної експертизи в Україні.

У проєкті державного бюджету на 2027 рік на цей напрям передбачено понад 600 млн грн. Зазначені гроші спрямують, серед іншого, на закупівлю сучасного спецобладнання для регіональних бюро.

Прем’єр-міністр наголосив, що головна мета всіх цих змін — допомогти родинам якнайшвидше отримувати перевірену інформацію про долю своїх близьких та мати змогу гідно з ними попрощатися.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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