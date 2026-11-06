В Україні затвердили єдиний порядок ідентифікації загиблих військових і цивільних
- Уряд затвердив єдиний порядок роботи міжвідомчих команд для ідентифікації тіл загиблих військових і цивільних із впровадженням спільної системи кодування.
- За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, у проєкті бюджету-2027 на посилення судово-медичної експертизи та обладнання регіональних бюро передбачено понад 600 млн грн.
Кабінет міністрів України затвердив єдиний порядок роботи міжвідомчих регіональних команд, які займаються ідентифікацією тіл загиблих військовослужбовців та цивільних осіб. Нововведення покликане усунути бюрократичні затримки, підвищити якість досліджень і зробити взаємодію профільних служб злагодженою.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
Правила ідентифікації загиблих в Україні
За словами Корецького, відтепер для всіх фахівців діятимуть уніфіковані та обов’язкові правила на кожному етапі роботи.
Зокрема, документ чітко регламентує проведення оглядів тіл, здійснення судово-медичних досліджень, відбір біологічних зразків для аналізів і належне документування отриманих результатів.
Додатково запроваджено єдину систему кодування, яка дозволить вести точний облік і запобігатиме втраті даних, необхідних для встановлення особи.
— Так ми прибираємо зайві затримки, робимо дослідження якіснішими, а взаємодію команд злагодженою на кожному етапі. Цю роботу ми почали разом із МОЗ, МВС, Міноборони та за підтримки Офісу президента, — наголосив Корецький.
Водночас уряд працює над матеріально-технічним посиленням системи судово-медичної експертизи в Україні.
У проєкті державного бюджету на 2027 рік на цей напрям передбачено понад 600 млн грн. Зазначені гроші спрямують, серед іншого, на закупівлю сучасного спецобладнання для регіональних бюро.
Прем’єр-міністр наголосив, що головна мета всіх цих змін — допомогти родинам якнайшвидше отримувати перевірену інформацію про долю своїх близьких та мати змогу гідно з ними попрощатися.
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими