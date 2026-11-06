ВСУ нанесли удары по военным объектам РФ в Запорожской и Донецкой областях: что поразили
- ВСУ поразили два склада боеприпасов в Запорожье.
- На Донетчине уничтожен пункт управления беспилотниками и склад горюче-смазочных материалов.
- Удары должны ослабить огневые возможности и логистику российской армии.
5 ноября и в ночь на 6 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по двум складам боеприпасов оккупантов на Запорожье, а также по пункту управления дронами и складу горюче-смазочных материалов в Донецкой области.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Какие цели поразили ВСУ
В частности, под удары попали: склад боеприпасов в районе Мелитополя и Хлеборобного на Запорожье; пункт управления беспилотниками подразделения оккупантов в районе Часового Яра Донецкой области; склад горюче-смазочных материалов в районе Луганского Донецкой области.
Наши военные подчеркнули, что уничтожение складов боеприпасов уменьшает огневые возможности российской армии и усложняет обеспечение ее подразделений.
Также в Генштабе заявили, что боевая работа по ключевым военным целям врага будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 717-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.