5 ноября и в ночь на 6 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по двум складам боеприпасов оккупантов на Запорожье, а также по пункту управления дронами и складу горюче-смазочных материалов в Донецкой области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Какие цели поразили ВСУ

В частности, под удары попали: склад боеприпасов в районе Мелитополя и Хлеборобного на Запорожье; пункт управления беспилотниками подразделения оккупантов в районе Часового Яра Донецкой области; склад горюче-смазочных материалов в районе Луганского Донецкой области.

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Наши военные подчеркнули, что уничтожение складов боеприпасов уменьшает огневые возможности российской армии и усложняет обеспечение ее подразделений.

Также в Генштабе заявили, что боевая работа по ключевым военным целям врага будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 717-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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