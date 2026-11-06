Утром 6 ноября российские войска нанесли удары по нескольким энергообъектам ДТЭК в Днепропетровской области. Попадания привели к повреждению оборудования и пожару.

Об этом сообщили в энергетической компании ДТЭК.

Атака на энергообъекты ДТЭК в Днепропетровской области 6 ноября: что известно

По информации компании, утром под российскими ударами оказались сразу несколько энергетических объектов в Днепропетровской области.

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В результате попаданий было повреждено оборудование, на одном из объектов возник пожар.

В ДТЭК отметили, что российские войска уже атаковали эти объекты ранее. После предыдущих ударов энергетикам понадобилось до трёх суток, чтобы завершить ремонтные работы и восстановить электроснабжение всем потребителям.

Сейчас специалисты снова работают над устранением повреждений.

— Восстановительные работы продолжаются. Делаем все возможное, чтобы в каждом доме было свет и тепло, — сообщили в ДТЭК.

Ранее, 6 ноября, российские войска атаковали Каменское в Днепропетровской области.

По информации начальника Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи, в результате атаки был повреждён спортивный комплекс, в котором возник пожар.

Также пострадала 60-летняя женщина. По данным областных властей, у нее зафиксировали острую стрессовую реакцию.