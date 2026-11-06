РФ снова ударила по энергообъектам ДТЭК в Днепропетровской области
Утром 6 ноября российские войска нанесли удары по нескольким энергообъектам ДТЭК в Днепропетровской области. Попадания привели к повреждению оборудования и пожару.
Об этом сообщили в энергетической компании ДТЭК.
Атака на энергообъекты ДТЭК в Днепропетровской области 6 ноября: что известно
По информации компании, утром под российскими ударами оказались сразу несколько энергетических объектов в Днепропетровской области.
В результате попаданий было повреждено оборудование, на одном из объектов возник пожар.
В ДТЭК отметили, что российские войска уже атаковали эти объекты ранее. После предыдущих ударов энергетикам понадобилось до трёх суток, чтобы завершить ремонтные работы и восстановить электроснабжение всем потребителям.
Сейчас специалисты снова работают над устранением повреждений.
— Восстановительные работы продолжаются. Делаем все возможное, чтобы в каждом доме было свет и тепло, — сообщили в ДТЭК.
Ранее, 6 ноября, российские войска атаковали Каменское в Днепропетровской области.
По информации начальника Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи, в результате атаки был повреждён спортивный комплекс, в котором возник пожар.
Также пострадала 60-летняя женщина. По данным областных властей, у нее зафиксировали острую стрессовую реакцию.