Готов “при надлежащих условиях”: Кушнер оценил готовность Путина к миру
- Спецпосланник США Джаред Кушнер высказал оценку возможности достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.
- Во время переговоров в Абу-Даби он рассказал о выводах американской стороны после контактов с российским руководством.
- Кушнер также объяснил, какие сомнения возникают у сторон относительно готовности к мирным договоренностям.
В США считают, что Россия может согласиться на завершение войны при определенных условиях. В то же время в Кремле сомневаются в готовности Украины и европейских государств к мирным договоренностям.
Об этом заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в ходе переговоров в Абу-Даби.
Кушнер о готовности Путина к миру “при надлежащих условиях”
По словам Кушнера, европейские союзники часто спрашивают американскую сторону, действительно ли Россия и ее руководство заинтересованы в прекращении войны.
Он отметил, что после обсуждения этого вопроса со спецпосланником США Стивом Уиткоффом они пришли к выводу, что Москва может быть готова к миру, если будут созданы соответствующие условия.
– Из того, что мы со Стивом услышали от него, можем с уверенностью сказать, что, по нашему мнению, да, при надлежащих условиях, – заявил Кушнер.
В то же время он добавил, что российская сторона выражает аналогичные сомнения относитльно Украины и Европы. В частности, в Москве задают вопрос, насколько искренним является их стремление к мирному урегулированию.
Напомним, 10 ноября в Абу-Даби начался очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией по завершению войны. Переговоры будут продолжаться на протяжении двух дней.