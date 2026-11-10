В США считают, что Россия может согласиться на завершение войны при определенных условиях. В то же время в Кремле сомневаются в готовности Украины и европейских государств к мирным договоренностям.

Об этом заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в ходе переговоров в Абу-Даби.

Кушнер о готовности Путина к миру “при надлежащих условиях”

По словам Кушнера, европейские союзники часто спрашивают американскую сторону, действительно ли Россия и ее руководство заинтересованы в прекращении войны.

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Он отметил, что после обсуждения этого вопроса со спецпосланником США Стивом Уиткоффом они пришли к выводу, что Москва может быть готова к миру, если будут созданы соответствующие условия.

– Из того, что мы со Стивом услышали от него, можем с уверенностью сказать, что, по нашему мнению, да, при надлежащих условиях, – заявил Кушнер.

В то же время он добавил, что российская сторона выражает аналогичные сомнения относитльно Украины и Европы. В частности, в Москве задают вопрос, насколько искренним является их стремление к мирному урегулированию.

Напомним, 10 ноября в Абу-Даби начался очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией по завершению войны. Переговоры будут продолжаться на протяжении двух дней.

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