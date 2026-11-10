Переговоры в Абу-Даби: Умеров сообщил о первой встрече
Во вторник, 10 ноября, украинская делегация приступила к работе на переговорах Абу-Даби (ОАЭ), где ожидается встреча команд Украины, США и России.
Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.
Переговоры в Абу-Даби 10 ноября: что известно
Украинская делегация начала переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах с координационной встречи с европейскими и американскими партнерами.
По словам Рустема Умерова, к первому раунду обсуждений присоединились представители Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии.
На встрече также присутствовали представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Стороны сопоставили позиции и согласовали дальнейшие шаги перед следующим этапом переговоров.
Позже Умеров сообщил, что делегации перешли к трехстороннему формату Украина — США — Россия.
— На повестке дня — ключевые вопросы о прекращении боевых действий и приближении мира. Работаем в соответствии с задачами, поставленными президентом Украины, — отметил он.
По словам Рустема Умерова, в состав украинской делегации, кроме него, вошли:
- Кирилл Буданов — глава Офиса президента Украины;
- Давид Арахамия — председатель парламентской фракции Слуга народа;
- Сергей Кислица — первый заместитель главы Офиса президента Украины;
- Вадим Скибицкий — заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Главными приоритетами украинской стороны остаются прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные вопросы.
Фото: Рустем Умеров