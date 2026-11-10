Во вторник, 10 ноября, украинская делегация приступила к работе на переговорах Абу-Даби (ОАЭ), где ожидается встреча команд Украины, США и России.

Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.

Украинская делегация начала переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах с координационной встречи с европейскими и американскими партнерами.

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По словам Рустема Умерова, к первому раунду обсуждений присоединились представители Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии.

На встрече также присутствовали представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Стороны сопоставили позиции и согласовали дальнейшие шаги перед следующим этапом переговоров.

Позже Умеров сообщил, что делегации перешли к трехстороннему формату Украина — США — Россия.

— На повестке дня — ключевые вопросы о прекращении боевых действий и приближении мира. Работаем в соответствии с задачами, поставленными президентом Украины, — отметил он.

По словам Рустема Умерова, в состав украинской делегации, кроме него, вошли:

Кирилл Буданов — глава Офиса президента Украины;

Давид Арахамия — председатель парламентской фракции Слуга народа;

Сергей Кислица — первый заместитель главы Офиса президента Украины;

Вадим Скибицкий — заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Главными приоритетами украинской стороны остаются прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные вопросы.