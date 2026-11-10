У США вважають, що Росія може погодитися на завершення війни за певних умов. Водночас Москва сумнівається у готовності України та європейських держав до мирних домовленостей.

Про це заявив спецпосланник президента США Джаред Кушнер під час переговорів в Абу-Дабі.

Кушнер про готовність Путіна до миру “за належних умов”

За словами Кушнера, європейські союзники часто цікавляться в американської сторони, чи справді Росія та її керівництво зацікавлені у припиненні війни.

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Він зазначив, що після обговорення цього питання зі спецпосланником США Стівом Віткоффом вони дійшли висновку, що Москва може бути готовою до миру, якщо будуть створені відповідні умови.

– З того, що ми зі Стівом почули від нього, можемо з упевненістю сказати, що, на нашу думку, так, за належних умов, – заявив Кушнер.

Водночас він додав, що російська сторона висловлює аналогічні сумніви щодо України та Європи. Зокрема, у Москві ставлять питання, наскільки щирим є їхнє прагнення до мирного врегулювання.

Нагадаємо, 10 листопада в Абу-Дабі розпочався черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією щодо завершення війни. Перемовини мають тривати два дні.

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