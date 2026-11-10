Готовий “за належних умов”: Кушнер оцінив готовність Путіна до миру
- Спецпосланник США Джаред Кушнер висловив оцінку можливості досягнення мирної угоди між Україною та Росією.
- Під час переговорів в Абу-Дабі він розповів про висновки американської сторони після контактів із російським керівництвом.
- Кушнер також пояснив, які сумніви виникають у сторін щодо готовності до мирних домовленостей.
У США вважають, що Росія може погодитися на завершення війни за певних умов. Водночас Москва сумнівається у готовності України та європейських держав до мирних домовленостей.
Про це заявив спецпосланник президента США Джаред Кушнер під час переговорів в Абу-Дабі.
Кушнер про готовність Путіна до миру “за належних умов”
За словами Кушнера, європейські союзники часто цікавляться в американської сторони, чи справді Росія та її керівництво зацікавлені у припиненні війни.
Він зазначив, що після обговорення цього питання зі спецпосланником США Стівом Віткоффом вони дійшли висновку, що Москва може бути готовою до миру, якщо будуть створені відповідні умови.
– З того, що ми зі Стівом почули від нього, можемо з упевненістю сказати, що, на нашу думку, так, за належних умов, – заявив Кушнер.
Водночас він додав, що російська сторона висловлює аналогічні сумніви щодо України та Європи. Зокрема, у Москві ставлять питання, наскільки щирим є їхнє прагнення до мирного врегулювання.
Нагадаємо, 10 листопада в Абу-Дабі розпочався черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією щодо завершення війни. Перемовини мають тривати два дні.