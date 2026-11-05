Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал операцию Карфаген и подчеркнул, что в Украине никто не должен избегать ответственности за совершенные преступления благодаря должности, званию или предоставленным полномочиям.

Об этом он заявил в четверг, 5 ноября.

Буданов о новых деталях расследования операции Карфаген

— Относительно событий, которые происходили вчера. Закон один для всех. Должности, звания и полномочия не могут быть основанием для избежания ответственности, — подчеркнул он.

Руководитель ОП отметил, что коррупционные и другие противоправные действия должны получить надлежащую правовую оценку, причастные к ним лица должны отвечать перед законом.

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— Ситуация требует своевременных решительных действий. Ожидаем объективного, независимого расследования и справедливых решений. Сильное правовое государство, в котором закон действует одинаково для каждого, — наша общая цель, — резюмировал руководитель ОП.

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении в рамках операции Карфаген преступной группировки, которая систематически передавала взятки высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов.

Таким образом участники обеспечивали беспрепятственную работу мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов. Среди фигурантов дела — действующие высокопоставленные сотрудники СБУ, Нацполиции, Офиса генпрокурора и представители криминальной среды.

По данным НАБУ, в группировку входили как минимум 12 человек.

Участники преступной организации платили правоохранителям за прикрытие мошеннических колл-центров, торговли наркотиками и подделки иностранной валюты.

Фигуранты, по данным следствия, организовывали нападения, похищения людей и нанесение телесных повреждений.

Глава СБУ Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных сотрудников спецслужбы, которые фигурируют в расследовании НАБУ в рамках операции Карфаген.

5 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации в рамках операции Карфаген.

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