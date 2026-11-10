Виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський підписав наказ про початок службового розслідування у зв’язку з інформацією, оприлюдненою під час другого етапу операції Карфаген.

Офіс генпрокурора ініціював службове розслідування у справі Карфаген

Як повідомив Офіс генпрокурора, підставою для перевірки стали результати моніторингу медіа, зокрема повідомлення про ймовірну причетність окремих представників прокуратури до повернення майна, вилученого в межах кримінальних проваджень щодо діяльності нелегальних кол-центрів та мережі U420.

У межах розслідування з’ясовуватимуть, чи могли співробітники прокуратури зловживати своїм службовим становищем у приватних інтересах, чинити вплив на роботу інших посадовців або вдаватися до інших протиправних дій.

Зараз дивляться

За підсумками перевірки Офіс генерального прокурора ухвалить відповідні рішення, якщо для цього будуть законні підстави.

Водночас в ОГП наголосили, що проведення службового розслідування саме собою не свідчить про доведену причетність будь-кого до можливих правопорушень.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.