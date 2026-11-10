Нові обставини у справі Карфаген: Офіс генпрокурора ініціював службове розслідування
- Офіс генерального прокурора розпочав службове розслідування після оприлюднення інформації під час другого етапу операції Карфаген.
- Перевірка стосуватиметься можливої причетності окремих представників прокуратури до рішень у кримінальних провадженнях щодо нелегальних кол-центрів.
- В ОГП пояснили, які обставини з'ясовуватимуть та за яких умов можуть ухвалити подальші рішення.
Виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський підписав наказ про початок службового розслідування у зв’язку з інформацією, оприлюдненою під час другого етапу операції Карфаген.
Офіс генпрокурора ініціював службове розслідування у справі Карфаген
Як повідомив Офіс генпрокурора, підставою для перевірки стали результати моніторингу медіа, зокрема повідомлення про ймовірну причетність окремих представників прокуратури до повернення майна, вилученого в межах кримінальних проваджень щодо діяльності нелегальних кол-центрів та мережі U420.
У межах розслідування з’ясовуватимуть, чи могли співробітники прокуратури зловживати своїм службовим становищем у приватних інтересах, чинити вплив на роботу інших посадовців або вдаватися до інших протиправних дій.
За підсумками перевірки Офіс генерального прокурора ухвалить відповідні рішення, якщо для цього будуть законні підстави.
Водночас в ОГП наголосили, що проведення службового розслідування саме собою не свідчить про доведену причетність будь-кого до можливих правопорушень.