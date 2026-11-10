У вівторок, 10 листопада, українська делегація розпочала роботу на переговорах Абу-Дабі (ОАЕ), де очікується зустріч команд України, США та Росії.

Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров.

Переговори в Абу-Дабі 10 листопада: що відомо

Українська делегація розпочала переговори в Об’єднаних Арабських Еміратах із координаційної зустрічі з європейськими та американськими партнерами.

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За словами Рустема Умєрова, до першого раунду обговорень долучилися представники Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії.

У зустрічі також взяли участь представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Сторони звірили позиції та скоординували подальші кроки перед наступним етапом переговорів.

Згодом Умєров повідомив, що делегації перейшли до тристороннього формату Україна — США — Росія.

— На порядку денному — ключові питання припинення бойових дій та наближення миру. Працюємо відповідно до завдань, визначених президентом України, — зазначив він.

За інформацією Рустема Умєрова, до складу української делегації, окрім нього, увійшли:

Кирило Буданов — керівник Офісу президента України;

Давид Арахамія — голова парламентської фракції Слуга народу;

Сергій Кислиця — перший заступник керівника Офісу президента України;

Вадим Скібіцький — заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Головними пріоритетами української сторони залишаються припинення бойових дій, надійні післявоєнні гарантії безпеки, економічне відновлення та розвиток України, а також гуманітарні питання.

Фото: Рустем Умєров

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