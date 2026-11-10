Украинская сторона не возлагает особых надежд на первый раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби, однако ожидает определенных результатов во время второго этапа встреч.

Об этом в комментарии DW заявил Давид Арахамия.

Переговоры в Абу-Даби: чего ожидает Украина

По его словам, после продолжительной паузы сам факт возобновления переговорного процесса с участием Украины, США и России уже можно считать достижением.

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Арахамия также отметил, что Соединенные Штаты пытаются придерживаться симметричного подхода к переговорам и не поддерживать ни одну из сторон.

Между тем, российские СМИ сообщают, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби должны начаться 10 ноября в 09:50.

Встречи представителей Украины, США и России запланированы на 10-11 ноября.

Напомним, что во вторник, 10 ноября, в Абу-Даби после девятимесячной паузы возобновляются переговоры по прекращению войны в Украине.

Основными их темами станут гарантии безопасности, деэскалация и гуманитарные вопросы.

При этом аналитики не ожидают прорыва в переговорах до весны.

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