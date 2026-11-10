Ожиданий от первого раунда переговоров в Абу-Даби нет, но есть от второго — Арахамия
- Представитель украинской делегации Давид Арахамия оценил перспективы трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби.
- Он объяснил, почему Киев сдержанно оценивает возможные результаты первого раунда после длительного перерыва в дипломатическом процессе.
- Арахамия также рассказал об ожиданиях от следующего этапа переговоров и подходе американской стороны к обсуждениям.
Украинская сторона не возлагает особых надежд на первый раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби, однако ожидает определенных результатов во время второго этапа встреч.
Об этом в комментарии DW заявил Давид Арахамия.
Переговоры в Абу-Даби: чего ожидает Украина
По его словам, после продолжительной паузы сам факт возобновления переговорного процесса с участием Украины, США и России уже можно считать достижением.
Арахамия также отметил, что Соединенные Штаты пытаются придерживаться симметричного подхода к переговорам и не поддерживать ни одну из сторон.
Между тем, российские СМИ сообщают, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби должны начаться 10 ноября в 09:50.
Встречи представителей Украины, США и России запланированы на 10-11 ноября.
Напомним, что во вторник, 10 ноября, в Абу-Даби после девятимесячной паузы возобновляются переговоры по прекращению войны в Украине.
Основными их темами станут гарантии безопасности, деэскалация и гуманитарные вопросы.
При этом аналитики не ожидают прорыва в переговорах до весны.