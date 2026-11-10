Верховна Рада 10 листопада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №15056, який передбачає посилення відповідальності за підкуп іноземних посадовців.

Документ підтримали 247 народних депутатів, 10 утрималися, голосів проти не було.

Що передбачає закон

Закон приводить українське законодавство у відповідність до міжнародної Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб.

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Зокрема, документ:

встановлює кримінальну відповідальність за підкуп іноземних посадовців та членів міжнародних парламентських асамблей;

уточнює визначення іноземної посадової особи;

врегульовує застосування кримінально-правових заходів до правонаступників юридичних осіб;

дозволяє оскаржувати рішення слідчого судді щодо обмеження діяльності юридичних осіб під час досудового розслідування.

Крім того, уповноважені представники юридичних осіб зобов’язані вживати заходів для запобігання корупції.

Відповідні зміни внесено до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, а також закону Про запобігання корупції.

У першому читанні законопроєкт ухвалили 26 травня.

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