У вівторок, 10 листопада, президент України Володимир Зеленський перебуватиме з візитом у Данії.

Про це повідомив уряд Данії.

Візит Зеленського до Данії 10 листопада: що відомо

Володимир Зеленський 10 листопада зустрінеться з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен та главами держав і урядів країн Північної Європи.

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За інформацією данського уряду, головними темами переговорів стануть подальша військова допомога Україні та зміцнення безпеки в Європі.

Особливу увагу сторони приділять нагальним потребам України в системах протиповітряної оборони та захисті енергетичного сектору від російських атак.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що підтримка України залишається важливою для безпеки всієї Європи.

— Боротьба українців за вільну Україну та вільну Європу триває. Їхня неймовірна мужність і сила є світлою плямою у серйозний та невизначений час, — заявила вона.

Фредеріксен зазначила, що Росія продовжує атакувати цивільних, гуманітарні центри, а також об’єкти водо- і теплопостачання.

За її словами, європейські країни повинні не лише продовжувати допомогу Україні, а й переймати український досвід для зміцнення власної безпеки.

Детальну програму візиту Зеленського та зустрічей із лідерами країн Північної Європи уряд Данії пообіцяв оприлюднити пізніше.

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