СБУ и прокуратура заочно сообщили о подозрении российскому генералу Александру Дворникову, который в начале полномасштабной войны командовал наступлением оккупационных войск из Крыма в Херсонскую область.

Об этом сообщили в СБУ.

Подозрение российскому генералу

По данным следствия, 24 февраля 2022 года Дворников, возглавлявший в то время Южный военный округ РФ, отдал приказ военным наступать на территорию Херсонской области из временно оккупированного Крыма.

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Для наступления российский генерал привлек подразделения 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса Черноморского флота и других военных группировок РФ.

Оккупанты заходили в область через контрольно-пропускные пункты Чонгар и Каланчак, которые обстреляли перед этим из разных видов вооружения.

Одновременно российская авиация наносила прицельные удары по гражданской инфраструктуре Херсонщины. В частности, под массированной атакой оказался аэродром в Чернобаевке.

Как установило расследование, Дворников напрямую командовал захватом плацдарма на правом берегу Днепра. Это должно было обеспечить дальнейшее продвижение российской армии в Херсон.

После оккупации города армия РФ рассчитывала быстро продвинуться в глубь Украины. Следующим этапом плана было захват Николаева, Одессы и всего Причерноморского региона.

Однако помешали планам врага стали Силы обороны Украины. Сначала украинские военные заблокировали наступление российских подразделений, а 11 ноября 2022 освободили правобережную часть Херсонской области.

На основании собранных улик следователи СБУ заочно сообщили российскому генералу о подозрении по ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины – ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий.

В марте СБУ совместно с Офисом генерального прокурора заочно сообщила о подозрении российскому генерал-майору Сергею Кувалдину, который отдал приказ о ракетном ударе по специализированной больнице Охматдет в Киеве.

Источник : СБУ

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