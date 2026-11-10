СБУ объявила подозрение генералу РФ, командовавшему захватом Херсона
- СБУ заочно сообщила о подозрении генералу РФ Александру Дворникову.
- Он командовал наступлением российских войск из Крыма в Херсонскую область 24 февраля 2022 года.
- Силы обороны сорвали планы оккупантов и 11 ноября 2022 освободили правобережье Херсонщины.
СБУ и прокуратура заочно сообщили о подозрении российскому генералу Александру Дворникову, который в начале полномасштабной войны командовал наступлением оккупационных войск из Крыма в Херсонскую область.
Об этом сообщили в СБУ.
Подозрение российскому генералу
По данным следствия, 24 февраля 2022 года Дворников, возглавлявший в то время Южный военный округ РФ, отдал приказ военным наступать на территорию Херсонской области из временно оккупированного Крыма.
Для наступления российский генерал привлек подразделения 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса Черноморского флота и других военных группировок РФ.
Оккупанты заходили в область через контрольно-пропускные пункты Чонгар и Каланчак, которые обстреляли перед этим из разных видов вооружения.
Одновременно российская авиация наносила прицельные удары по гражданской инфраструктуре Херсонщины. В частности, под массированной атакой оказался аэродром в Чернобаевке.
Как установило расследование, Дворников напрямую командовал захватом плацдарма на правом берегу Днепра. Это должно было обеспечить дальнейшее продвижение российской армии в Херсон.
После оккупации города армия РФ рассчитывала быстро продвинуться в глубь Украины. Следующим этапом плана было захват Николаева, Одессы и всего Причерноморского региона.
Однако помешали планам врага стали Силы обороны Украины. Сначала украинские военные заблокировали наступление российских подразделений, а 11 ноября 2022 освободили правобережную часть Херсонской области.
На основании собранных улик следователи СБУ заочно сообщили российскому генералу о подозрении по ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины – ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий.
В марте СБУ совместно с Офисом генерального прокурора заочно сообщила о подозрении российскому генерал-майору Сергею Кувалдину, который отдал приказ о ракетном ударе по специализированной больнице Охматдет в Киеве.